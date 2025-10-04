Тольяттинский «Акрон» и петербургский «Зенит» поделили очки в 11-м туре российской Премьер-лиги.

Уже на 11-й минуте гости вышли вперед после точного удара Педро с передачи Вендела.

На 36-й минуте Эдгар Севикян, не так давно пополнивший состав «Акрона», отличился с передачи Роберто Фернандеса, сравняв счет.

Второй тайм проходил под диктовку «Зенита», но больше забитых мячей не было.

Самый опасный момент был у «Акрона» на 90+5-й минуте, когда Дзюба не забил пенальти.

Статистика матча 34% Владение мячом 66%

В 12-м туре «Акрон» отправится в гости к «Пари НН», а «Зенит» — к «Сочи».