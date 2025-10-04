Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев считает, что его команда подходит на хорошем эмоциональном фоне к игре с «Рубином» в 11-м туре РПЛ.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Эмоциональное состояние неплохое. Понятно, что у нас сложный цикл. Хозяева в таком же положении. Каждая игра для тренеров и игроков принципиальна. Конечно, есть определенное дерби. Борьба за три очка. Валерьян Панфилов — легенда, но на поле он сегодня не появится. Мы хотели отдать ему дань уважения и поздравить его с юбилеем», — цитирует Адиева сайт самарского клуба.

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов» начнут свой матч в 15:15 (мск).