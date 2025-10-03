Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о голкипере своей команды и сборной Грузии Георгии Мамардашвили.

Арне Слот globallookpress.com

В минувшем сезоне вратарь выступал за «Валенсию» на правах аренды.

«В матче с "Саутгемптоном" мы увидели, насколько хорошо он адаптировался. Мы знали, что приобретаем очень хорошего вратаря. Но первый матч за новую команду — это всегда лучший способ понять, хорошо он адаптировался или нет.

И я думаю, что в той игре мы увидели, что действительно хорошо. Теперь он может делать то, что делал Келлехер много раз в прошлом, подменяя Алисона. Надеюсь, Мамардашвили будет делать это так же, как делал Куив», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».