Руководство «Ноттингем Форест» поддерживает главного тренера Анге Постекоглу, но давление накапливается из-за неудачного старта. Об этом сообщает BBC.

Анге Постекоглу globallookpress.com

Постекоглу выдал худший старт за 100 лет среди тренеров в «Ноттингем Форест», не победив ни в одном из 6-и матчей. За этот отрезок команда дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла.

Отмечается, что часть болельщиков команды скандировала «Утром тебя уволят» в адрес Постекоглу после домашнего поражения от «Митьюлланда» (2:3) в Лиге Европы.

В английской Премьер-лиге «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в таблице с 5-ю очками в активе.