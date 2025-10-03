«Ноттингем Форест» уступил «Мидтьюлланну»(2:3) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы. Это был шестой матч под руководством нового главного тренера Анге Постекоглу.

Анге Постекоглу globallookpress.com

По данным Opta, Постекоглу стал первым за столетие тренером команды, не сумевшим одержать ни одной победы в своих первых шести матчах — 2 ничьи и 4 поражения. В 1925 году Джон Бейнс также не смог выиграть ни одного из своих первых семи матчей во главе «Ноттингем Форест».

«Мидтьюлланн» с 6 очками занимает вторую позицию в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» находится на 25-м месте, имея в активе 1 очко.

В третьем туре «Мидтьюлланн» встретится с «Маккаби», а «Ноттингем Форест» сыграет против «Порту». Обе игры запланированы на 23 октября.