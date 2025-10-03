Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Сити Граунд» всё выглядело как открытка: пиротехника, набитые трибуны, арка Лиги Европы, гигантский баннер на Трент Энд — автобус «Фореста», за рулём Эндж Постекоглу и лозунг «Пришло время для нового поколение». Это первый европейский матч на берегу Трента за 29 лет — с тех пор, как здесь выиграла «Бавария» в марте 1996-го. В ложе, конечно, был владелец Эвангелос Маринакис, только вчера наблюдавший за «Олимпиакосом» в Лондоне. Но открытка очень быстро смялась.

Результат матча

Ноттингем ФорестНоттингемНоттингем Форест2:3МидтьюлланнМидтьюлланнХернинг
0:1 Усман Дяо 18' 1:1 Дан Ндой 22' 1:2 Мадс Бек 24' 1:3 Вальдемар Бюсков 88' 2:3 Крис Вуд 90+3' пен.
Ноттингем Форест:  Матц Зельс,  Никола Миленкович,  Морато,  Мурилло (Николо Савона 28'),  Неко Уильямс,  Эллиот Андерсон,  Ибраим Сангаре,  Морган Гиббз-Уайт,  Игор Жезус (Крис Вуд 75'),  Каллум Хадсон-Одои,  Дан Ндой
Мидтьюлланн:  Элиас Рабн Олафссон,  Виктор Бак,  Кевин Мбабу,  Мадс Бек,  Мартин Эрлич,  Усман Дяо,  Филип Биллинг,  Дениль Кастильо (Вальдемар Бюсков 66'),  Арал Шимшир (Дарио Осорио 58'),  Хуниор Брумадо (Франкулину 87'),  Чхо Кю Сун (Педро Браво 66')
Жёлтые карточки:  Морато 1',  Игор Жезус 73',  Морган Гиббз-Уайт 76'  —  Кевин Мбабу 55',  Усман Дяо 90+4'

Постекоглу честно предупреждал: «Мидтьюлланн» неприятен, вертикален, «грязноват» в единоборствах.  И датчане отработали паспорт: физика, маршруты по прямой и — главное — стандарты.  К 26-й минуте «Форест» дважды пропустил, а к финальному свистку получил ещё и контратаку под аплодисменты 200 гостевых фанатов.  Скандирования в концовке были беспощадны: «Тебя уволят к утру» и… имя Нуну Эшпириту Санту.

Трибуна фанатов «Ноттингема» перед матчем
Трибуна фанатов «Ноттингема» перед матчем globallookpress.com

Стандарты утопили «Форест»

Проблема Постекоглу на угловых и штрафных — не новый сюжет.  И здесь всё пришло по учебнику соперника.  На 18-й минуте простая заготовка: навес со стандарта, скидка капитана Мадса Бека Соренсена на ближней — и Усман Диао замыкает на дальней штанге.

Игроки «Мидтьюлланна» празднуют гол
Игроки «Мидтьюлланна» празднуют гол globallookpress.com

Хозяева ответили мгновенно: идеальная диагональ Матса Селса запускает Моргана Гиббса-Уайта, тот укладывает мяч во вратарскую, и Дан Ндойе подставляет ногу — 1:1.  Но всего через две минуты — как под копирку: угловой, скидка первым касанием, добивание вторым — теперь уже сам Бек Соренсен проталкивает мяч в сетку после суматохи и сейва Селса на ленточке.

Игроки «Мидтьюлланна» празднуют гол
Игроки «Мидтьюлланна» празднуют гол globallookpress.com

К перерыву датчане ещё раз нашли свободную голову Диао на угловом — мимо, но симптом показателен.  «Форест» в этом сезоне так и не сыграл на ноль ни разу — девять матчей, в каждом пропущенные мячи, а огромная доля проблем приходит именно со стандартов.  Масла в огонь добавила и вынужденная замена: вернувшийся после травмы Мурильо не доиграл и получился ранний переход с экспериментальной тройки сзади и Ндойе-вингбеком на привычную схему 4-1-4-1.

Вспышки надежды и холодный душ во втором тайме

После перерыва «Форест» действительно зажал соперника.  Эллиот Андерсон снова был лучшим на поле по энергии и инициативе — удар на старте тайма, перехваты, заработанные фолы.  Неко Уильямс проверил дальний угол, Ибраима Сангаре зарядил с тридцати метров — рядом.  Порой у «Мидтьюлланна» просто «падало забрало», и команда откровенно начинала бить хоязев.  Отсюда вопросы Постекоглу к арбитрам и карточка Кевину Мбабу за подкат на Хадсоне-Одои.

«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн» globallookpress.com

Казалось, давление вот-вот даст трещину: Крис Вуд дважды отправлял мяч в сетку — оба раза офсайд.  Гиббс-Уайт прострелил вдоль ворот так, что защитник в панике выносил в аут.  Но стоило хозяевам раскрыться, как сработал план гостей: Дарио Осорио накрывает Хадсона-Одои в середине, стремительная вертикаль — и Вальдемар Бюсков Андреасен кладёт третий.  Уже в добавленное время Вуд с пенальти сократил до 2:3, но это было всего лишь для статистики.  По сути, гол-комплимент вечеру, который давно ушёл под диктовку гостей.

Эндж Постекоглу
Эндж Постекоглу globallookpress.com

В сухом остатке — «Мидтьюлланн» делает именно то, чем известен: максимально выжимает стандарты, терпит без мяча, наказывает за обрезы.  У «Фореста» — лучшие эпизоды через Гиббса-Уайта и Андерсона, плюс два отменённых гола Вуда и реализованный пенальти в компенсированное время.  Этого мало, когда весь фундамент — оборона при стандартах — трещит.

Что это значит для Постекоглу прямо сейчас

Шесть матчей — ни одной победы.  Две игры Лиги Европы — одно очко.  Команда всё ещё «шевелится» отрезками (гол Ндойе буквально в три передачи — лучшее доказательство), но системно теряется на «стандартах» и не держит концентрацию в ключевые пять минут после своих удачных моментов.  Вечер, который должен был цементировать доверие к тренеру, обернулся хором сомнений — с жёсткими песнями про увольнение и ностальгическим именем предшественника.

Дальше — выезд в Ньюкасл, затем пауза на сборные и «Челси» дома.  Контекст неумолим: у владельца Маринакиса амбиции по Лиге Европы прописаны в явном виде.  Чтобы разговоры о «кризисе» не стали табличкой у базы, Энджу нужен быстрый и очень прагматичный ответ — с первым сухим матчем сезона и ликвидацией уязвимости при стандартах.  Иначе любые красивые перфомансы на трибунах будут работать только в контраст тому, что получается на табло.