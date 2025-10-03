На «Сити Граунд» всё выглядело как открытка: пиротехника, набитые трибуны, арка Лиги Европы, гигантский баннер на Трент Энд — автобус «Фореста», за рулём Эндж Постекоглу и лозунг «Пришло время для нового поколение». Это первый европейский матч на берегу Трента за 29 лет — с тех пор, как здесь выиграла «Бавария» в марте 1996-го. В ложе, конечно, был владелец Эвангелос Маринакис, только вчера наблюдавший за «Олимпиакосом» в Лондоне. Но открытка очень быстро смялась.

Постекоглу честно предупреждал: «Мидтьюлланн» неприятен, вертикален, «грязноват» в единоборствах. И датчане отработали паспорт: физика, маршруты по прямой и — главное — стандарты. К 26-й минуте «Форест» дважды пропустил, а к финальному свистку получил ещё и контратаку под аплодисменты 200 гостевых фанатов. Скандирования в концовке были беспощадны: «Тебя уволят к утру» и… имя Нуну Эшпириту Санту.

Стандарты утопили «Форест»

Проблема Постекоглу на угловых и штрафных — не новый сюжет. И здесь всё пришло по учебнику соперника. На 18-й минуте простая заготовка: навес со стандарта, скидка капитана Мадса Бека Соренсена на ближней — и Усман Диао замыкает на дальней штанге.

Хозяева ответили мгновенно: идеальная диагональ Матса Селса запускает Моргана Гиббса-Уайта, тот укладывает мяч во вратарскую, и Дан Ндойе подставляет ногу — 1:1. Но всего через две минуты — как под копирку: угловой, скидка первым касанием, добивание вторым — теперь уже сам Бек Соренсен проталкивает мяч в сетку после суматохи и сейва Селса на ленточке.

К перерыву датчане ещё раз нашли свободную голову Диао на угловом — мимо, но симптом показателен. «Форест» в этом сезоне так и не сыграл на ноль ни разу — девять матчей, в каждом пропущенные мячи, а огромная доля проблем приходит именно со стандартов. Масла в огонь добавила и вынужденная замена: вернувшийся после травмы Мурильо не доиграл и получился ранний переход с экспериментальной тройки сзади и Ндойе-вингбеком на привычную схему 4-1-4-1.

Вспышки надежды и холодный душ во втором тайме

После перерыва «Форест» действительно зажал соперника. Эллиот Андерсон снова был лучшим на поле по энергии и инициативе — удар на старте тайма, перехваты, заработанные фолы. Неко Уильямс проверил дальний угол, Ибраима Сангаре зарядил с тридцати метров — рядом. Порой у «Мидтьюлланна» просто «падало забрало», и команда откровенно начинала бить хоязев. Отсюда вопросы Постекоглу к арбитрам и карточка Кевину Мбабу за подкат на Хадсоне-Одои.

Казалось, давление вот-вот даст трещину: Крис Вуд дважды отправлял мяч в сетку — оба раза офсайд. Гиббс-Уайт прострелил вдоль ворот так, что защитник в панике выносил в аут. Но стоило хозяевам раскрыться, как сработал план гостей: Дарио Осорио накрывает Хадсона-Одои в середине, стремительная вертикаль — и Вальдемар Бюсков Андреасен кладёт третий. Уже в добавленное время Вуд с пенальти сократил до 2:3, но это было всего лишь для статистики. По сути, гол-комплимент вечеру, который давно ушёл под диктовку гостей.

В сухом остатке — «Мидтьюлланн» делает именно то, чем известен: максимально выжимает стандарты, терпит без мяча, наказывает за обрезы. У «Фореста» — лучшие эпизоды через Гиббса-Уайта и Андерсона, плюс два отменённых гола Вуда и реализованный пенальти в компенсированное время. Этого мало, когда весь фундамент — оборона при стандартах — трещит.

Что это значит для Постекоглу прямо сейчас

Шесть матчей — ни одной победы. Две игры Лиги Европы — одно очко. Команда всё ещё «шевелится» отрезками (гол Ндойе буквально в три передачи — лучшее доказательство), но системно теряется на «стандартах» и не держит концентрацию в ключевые пять минут после своих удачных моментов. Вечер, который должен был цементировать доверие к тренеру, обернулся хором сомнений — с жёсткими песнями про увольнение и ностальгическим именем предшественника.

Дальше — выезд в Ньюкасл, затем пауза на сборные и «Челси» дома. Контекст неумолим: у владельца Маринакиса амбиции по Лиге Европы прописаны в явном виде. Чтобы разговоры о «кризисе» не стали табличкой у базы, Энджу нужен быстрый и очень прагматичный ответ — с первым сухим матчем сезона и ликвидацией уязвимости при стандартах. Иначе любые красивые перфомансы на трибунах будут работать только в контраст тому, что получается на табло.