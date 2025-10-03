Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о лазарете лондонского клуба.

Энцо Мареска
Энцо Мареска globallookpress.com

«Коул Палмер всё ещё вне игры.  Трево Чалоба также дисквалифицирован.  Семь или восемь игроков не смогут принять участия в завтрашнем матче.

У меня пока нет никакой информации о Палмере.  На этой неделе у нас состоится встреча, чтобы узнать, как он себя чувствует, и тогда мы решим, сможет ли он вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.

Молодые игроки: Думаю, я действительно доверяю им.  Не только тем, кого мы подписали, но и молодым игрокам из академии.  В прошлом сезоне мы дали шанс Джошу Ачимпонгу выйти на поле вместо опытных игроков, которые были на скамейке запасных.  Это показывает, что я действительно доверяю молодым игрокам.  То же самое произошло и с Тайриком Джорджем.

Я действительно доверяю всем нашим игрокам.  Сейчас у нас четыре или пять защитников вне игры, поэтому мы постараемся адаптироваться и найти правильные решения для завтрашнего матча», — приводит слова Марески клубная пресс-служба.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдет в субботу, 4 октября, и начнётся в 19:30 мск.