Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о лазарете лондонского клуба.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Коул Палмер всё ещё вне игры. Трево Чалоба также дисквалифицирован. Семь или восемь игроков не смогут принять участия в завтрашнем матче.

У меня пока нет никакой информации о Палмере. На этой неделе у нас состоится встреча, чтобы узнать, как он себя чувствует, и тогда мы решим, сможет ли он вернуться на поле после перерыва на матчи сборных.

Молодые игроки: Думаю, я действительно доверяю им. Не только тем, кого мы подписали, но и молодым игрокам из академии. В прошлом сезоне мы дали шанс Джошу Ачимпонгу выйти на поле вместо опытных игроков, которые были на скамейке запасных. Это показывает, что я действительно доверяю молодым игрокам. То же самое произошло и с Тайриком Джорджем.

Я действительно доверяю всем нашим игрокам. Сейчас у нас четыре или пять защитников вне игры, поэтому мы постараемся адаптироваться и найти правильные решения для завтрашнего матча», — приводит слова Марески клубная пресс-служба.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» пройдет в субботу, 4 октября, и начнётся в 19:30 мск.