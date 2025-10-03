В Базеле всё сложилось против «Штутгарта»: гол на третьей минуте после потери в выходе из обороны, затянутая ВАР-пауза и отбитый пенальти, бесконечные сейвы Марвина Хитца и нокаутирующий удар на 84-й миунте. Итог — 2:0 на «Сент-Якоб Парк», хотя по рисунку второй половины гости играли «в одни ворота».

Команда Себастьяна Хёнесса проспала старт: уже на 3-й минуте Лоренс Ассиньон ошибся в передаче при розыгрыше, и Альбиан Айети, продавив Рамона Хендрикса, прокинул между ног Александру Нюбелю — 1:0. До этого «Базель» уже нащупал слабое место: вторая минута — удар Кобы Куандреди заблокировали, вскоре польётся контратака за контратакой.

«Штутгарт» очнулся довольно быстро. Тиагу Томаш замыкал навес — для Хитца это была лёгкая добыча, затем Бадреддин Буанани простреливал и бил после углового. Но хозяева продолжали жалить передачами вразрез: филигранный пас Шакири на ход Филипа Отеле, прострел в центр — Джереми Агбонифо пробил с 16 метров в штангу.

И всё же главный момент тайма достался гостям: Томаша зацепили в штрафной, рефери Давиде Масса указал на «точку», а ВАР растянул паузу — проверяли, «тянет» ли контакт на пенальти. Тянул. Эрмедин Демирович долго ждал свистка, выбрал левый нижний угол — и упёрся в отличный прыжок Марвина Хитца.

До перерыва качнуло в обе стороны. Демирович со «второго этажа» с семи метров умудрился пробить выше пустого угла, у «Базеля» всё тот же Айети после длинной диагонали накрутил Лука Якеса и пробил в сантиметрах от дальнего угла, Лео Леруа проверял реакцию Нюбеля, а на 4-й добавленной Шакири заметил, что кипер вышел далеко, и едва не забросил ему за спину с 30 метров — мяч лёг на сетку сверху. Гости нащупали темп, но сами себе вырыли яму в стартовые минуты и не выбрались из неё даже с пенальти.

Хитц останавливает штурм, Шакири опускает занавес в концовке

После паузы гости прибавили и фактически поселились у чужой штрафной. Ассиньон пробежал правым флангом и с острого угла зарядил в сетку с обратной стороны, Чема Андрес выиграл воздух после стандарта — Хитц в прыжке вытащил из-под перекладины. «Базель» уже откровенно жил только контратаками: Айети убегал — Якес в подкате успевал погасить пожар, позже Нюбель головой выбил мяч из-под Морицa Брошински на выходе.

«Штутгарт» шёл волнами: навес за навесом, прострел за прострелом, подключили Хендрикса — его удар головой пришёлся прямо по центру. Буанани бил с острого угла— снова Хитц. А ключевой шанс был на 81-й минуте: уже сам Айети, герой первых минут, подарил мяч Томашу, тот вывалился один на один — и опять Хитц в кошачьем шпагате спас хозяев. Это был момент, после которого в футболе обычно вспоминают закон подлости.

И уже на 84-й «закон» сработал. Очередной вынос гостей, Джердан Шакири с левого края выдал подачу вдоль линии — и Мориц Брошински с нескольких метров ткнул головой так, что воротам уже было всё равно, кто в рамке. 2:0 — и игра, которую «Штутгарт» во втором тайме пытался перевести в шахматы, превратилась в холодный швейцарский расчёт.

Что это было

Картина предельно контрастная. «Базель» — сверхострый на первых минутах, с ясными планом передач за спину защитникам, а затем — дисциплина, выживание и блестящий матч Марвина Хитца: пенальти Демировича, сэйв после удара Чемы, перехватки на ленточке, решающий выход 1 на 1 против Томаша. Плюс опыт Шакири — тот самый последний штрих на 2:0.

«Штутгарт» после провального старта методично давил: контроль, ширина, стандарты, подключения второго темпа. Но к качеству последней передачи и к завершению вопросы тянутся ещё с прошлого сезона — ещё один «минус» с точки (в прошлом году 5 промахов из 8, в этом уже 2 из 3), плюс незабитые «обязательные» голы после навесов. В таком сценарии всё упирается во вратарей: Нюбель выручал ситуативно, Хитц — системно.

После матча реплики игроков звучали честно и жёстко. Демирович: «Мы играем на одни ворота, фланги летят, прорывы, навесы — и получаем два мяча, где никто не поймёт, как так. Пенальти мимо… Не могу объяснить, почему проиграли».

По турнирной арифметике обе команды после двух матчей — с тремя очками: у «Штутгарта» в активе домашняя победа над «Сельтой», у «Базеля» — ответ за поражение 1:2 во Фрайбурге неделей ранее. Но по эмоциональному фону уезжают они в разные стороны: Базель получил «магическую ночь» с героем в перчатках и «дежурным» Шакири, «Штутгарт» — урок о цене первых минут и о том, как быстро европейский матч превращается в лабиринт, если не забивать свои ключевые моменты.