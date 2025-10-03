Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В Базеле всё сложилось против «Штутгарта»: гол на третьей минуте после потери в выходе из обороны, затянутая ВАР-пауза и отбитый пенальти, бесконечные сейвы Марвина Хитца и нокаутирующий удар на 84-й миунте. Итог — 2:0 на «Сент-Якоб Парк», хотя по рисунку второй половины гости играли «в одни ворота».

Результат матча

БазельБазельБазель2:0ШтутгартШтутгартШтутгарт
1:0 Албиан Аети 3' 2:0 Мориц Брошински 84'
Базель:  Марвин Хиц,  Николя Вуйоз,  Флавьюс Данильюк,  Доминик Шмид,  Коба Куандреди (Андрей Бачанин 71'),  Лео Леруа,  Джереми Агбонифо (Ибрахим Салах 62'),  Шердан Шакири,  Филип Отеле (Марин Шотичек 71'),  Албиан Аети (Мориц Брошински 71'),  Jonas Adjei Adjetey
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Максимилиан Миттельштадт,  Рамон Хендрикс,  Лука Жакес,  Лоранс Ассиньон (Йоша Вагноман 90'),  Джейми Левелинг (Крис Фюрих 69'),  Ангело Штиллер,  Чема Андрес (Билаль эль-Ханнус 69'),  Эрмедин Демирович,  Тьягу Томаш,  Бадредин Буанани (Лазар Йованович 79')
Жёлтые карточки:  Албиан Аети 30' (Базель),  Доминик Шмид 68' (Базель),  Ибрахим Салах 78' (Базель)

Команда Себастьяна Хёнесса проспала старт: уже на 3-й минуте Лоренс Ассиньон ошибся в передаче при розыгрыше, и Альбиан Айети, продавив Рамона Хендрикса, прокинул между ног Александру Нюбелю — 1:0.  До этого «Базель» уже нащупал слабое место: вторая минута — удар Кобы Куандреди заблокировали, вскоре польётся контратака за контратакой.

Гол Альбиана Айети
Гол Альбиана Айети globallookpress.com

«Штутгарт» очнулся довольно быстро.  Тиагу Томаш замыкал навес — для Хитца это была лёгкая добыча, затем Бадреддин Буанани простреливал и бил после углового.  Но хозяева продолжали жалить передачами вразрез: филигранный пас Шакири на ход Филипа Отеле, прострел в центр — Джереми Агбонифо пробил с 16 метров в штангу.

И всё же главный момент тайма достался гостям: Томаша зацепили в штрафной, рефери Давиде Масса указал на «точку», а ВАР растянул паузу — проверяли, «тянет» ли контакт на пенальти.  Тянул.  Эрмедин Демирович долго ждал свистка, выбрал левый нижний угол — и упёрся в отличный прыжок Марвина Хитца.

Марвин Хитц отбивает пенальти
Марвин Хитц отбивает пенальти globallookpress.com

До перерыва качнуло в обе стороны.  Демирович со «второго этажа» с семи метров умудрился пробить выше пустого угла, у «Базеля» всё тот же Айети после длинной диагонали накрутил Лука Якеса и пробил в сантиметрах от дальнего угла, Лео Леруа проверял реакцию Нюбеля, а на 4-й добавленной Шакири заметил, что кипер вышел далеко, и едва не забросил ему за спину с 30 метров — мяч лёг на сетку сверху.  Гости нащупали темп, но сами себе вырыли яму в стартовые минуты и не выбрались из неё даже с пенальти.

Хитц останавливает штурм, Шакири опускает занавес в концовке

После паузы гости прибавили и фактически поселились у чужой штрафной.  Ассиньон пробежал правым флангом и с острого угла зарядил в сетку с обратной стороны, Чема Андрес выиграл воздух после стандарта — Хитц в прыжке вытащил из-под перекладины.  «Базель» уже откровенно жил только контратаками: Айети убегал — Якес в подкате успевал погасить пожар, позже Нюбель головой выбил мяч из-под Морицa Брошински на выходе.

«Базель» — «Штутгарт»
«Базель» — «Штутгарт» globallookpress.com

«Штутгарт» шёл волнами: навес за навесом, прострел за прострелом, подключили Хендрикса — его удар головой пришёлся прямо по центру.  Буанани бил с острого угла— снова Хитц.  А ключевой шанс был на 81-й минуте: уже сам Айети, герой первых минут, подарил мяч Томашу, тот вывалился один на один — и опять Хитц в кошачьем шпагате спас хозяев.  Это был момент, после которого в футболе обычно вспоминают закон подлости.

И уже на 84-й «закон» сработал.  Очередной вынос гостей, Джердан Шакири с левого края выдал подачу вдоль линии — и Мориц Брошински с нескольких метров ткнул головой так, что воротам уже было всё равно, кто в рамке. 2:0 — и игра, которую «Штутгарт» во втором тайме пытался перевести в шахматы, превратилась в холодный швейцарский расчёт.

Игроки «Базеля» празднуют гол
Игроки «Базеля» празднуют гол globallookpress.com

Что это было

Картина предельно контрастная.  «Базель» — сверхострый на первых минутах, с ясными планом передач за спину защитникам, а затем — дисциплина, выживание и блестящий матч Марвина Хитца: пенальти Демировича, сэйв после удара Чемы, перехватки на ленточке, решающий выход 1 на 1 против Томаша.  Плюс опыт Шакири — тот самый последний штрих на 2:0.

Огненный перфоманс фанатов «Базеля» перед матчем
Огненный перфоманс фанатов «Базеля» перед матчем globallookpress.com

«Штутгарт» после провального старта методично давил: контроль, ширина, стандарты, подключения второго темпа.  Но к качеству последней передачи и к завершению вопросы тянутся ещё с прошлого сезона — ещё один «минус» с точки (в прошлом году 5 промахов из 8, в этом уже 2 из 3), плюс незабитые «обязательные» голы после навесов.  В таком сценарии всё упирается во вратарей: Нюбель выручал ситуативно, Хитц — системно.

Марвин Хитц с мячом
Марвин Хитц с мячом globallookpress.com

После матча реплики игроков звучали честно и жёстко.  Демирович: «Мы играем на одни ворота, фланги летят, прорывы, навесы — и получаем два мяча, где никто не поймёт, как так.  Пенальти мимо… Не могу объяснить, почему проиграли».

По турнирной арифметике обе команды после двух матчей — с тремя очками: у «Штутгарта» в активе домашняя победа над «Сельтой», у «Базеля» — ответ за поражение 1:2 во Фрайбурге неделей ранее.  Но по эмоциональному фону уезжают они в разные стороны: Базель получил «магическую ночь» с героем в перчатках и «дежурным» Шакири, «Штутгарт» — урок о цене первых минут и о том, как быстро европейский матч превращается в лабиринт, если не забивать свои ключевые моменты.