Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о поражении от «Балтики» (0:3) в Кубке России.

Заур Тедеев
Заур Тедеев globallookpress.com

«При составлении игрового календаря на географию страны тоже нужно обращать внимание.  Нам лететь сюда (в Калининград) более 3,5 часа, через два дня на третий матч.  Я думаю, что дополнительный день в этой ситуации нужен.  На такой момент несложно обратить на это внимание.  Для здоровья и состояния футболистов это важно.  От такого календаря нам приходится менять подготовку, давать играть игрокам меньше.  Я надеюсь, что этот нюанс учтут.

Что касается игры, то был достаточно успешный первый тайм, мы играли хорошо.  Потом прошли запланированные замены.

Удаление, конечно, подломило игру.  Я считаю что в ситуации с предупреждением Попенкову первое касание полузащитника было в мяч.  Также думаю, судья должен быть последовательным в той ситуации и больше ориентироваться на дух игры.  Мне показалось, что и фола не было, поскольку первое касание было в мяч.  Со вторым фолом вопросов нет», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

Благодаря сегодняшней победе, «Балтика» и «Акрон» сравнялись по набранным очкам — по 5 баллов у каждой из команд, но калининградцы находятся строчкой выше (3-е место) по дополнительным показателям.