На «Стадио Олимпико» в Риме «Рома» принимает «Лилль» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Для обеих команд это важнейший матч: обе стартовали с побед, и новый успех позволит чувствовать себя увереннее в борьбе за плей-офф. Следить за ходом встречи можнос с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:35 Погода в Риме идеальная для футбола: +17 без осадков и ветра — «Стадио Олимпико» готов к ещё одной еврокубковой битве.

19:10 Судейская бригада матча «Рома» — «Лилль»: главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Помощники главного арбитра: Йо де Вирдт (Бельгия), Кевин Монетни (Бельгия). Четвёртый судья: Яспер Верготе (Бельгия). ВАР: Брам Ван Дрисше (Бельгия). Ассистент ВАР: Тьягу Мартинш (Португалия).

18:55 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Рома»: Свилар, Челик, Эрмосо, Ндика, Уэсли, Кристанте, Эль Айнауи, Цимикас, Суле, Пеллегрини, Фергюсон.

«Лилль»: Озер, Мёнье, Манди, Мбемба, Вердонк, Коррейя, Бенталеб, Буадди, Сахрауи, Харальдссон, Жиру.

Форма «Ромы»

Команда Джан Пьеро Гасперини идёт уверенным курсом. После минимального поражения от «Торино» «джаллоросси» выдали серию из трёх побед подряд, включая успех в Лиге Европы против «Ниццы» (2:1) и победу в Серии А над «Вероной» (2:0). Отлично смотрятся новички: Артём Довбик наконец прервал голевую засуху, а Матиас Суле стал настоящим открытием старта сезона.

Главное оружие «Ромы» — надёжная оборона. В шести последних матчах клуб сохранил ворота в неприкосновенности четыре раза. На домашней арене римляне традиционно сильны: 75% побед в матчах Лиги Европы на «Олимпико».

Однако состав далеко не полный. Лидер атаки Пауло Дибала всё ещё лечит мышечное повреждение и вернётся только после международной паузы. Леон Бейли так и не дебютировал за клуб из-за затяжной травмы.

Форма «Лилля»

Команда Бруно Женезьо демонстрирует яркий, но нестабильный футбол. В Лиге Европы «догам» помог опытный Оливье Жиру: 38-летний ветеран вышел на замену и забил решающий мяч в ворота «Бранна» (2:1).

В Лиге 1 результаты колеблются: крупное поражение от «Ланса» (0:3), затем волевая победа над «Тулузой» (2:1), но в последнем туре — снова осечка с «Лионом» (0:1). Женезьо был удалён с тренерской скамейки, что отражает нервное начало сезона.

У «Лилля» серьёзные кадровые проблемы в обороне: травмированы Александро и Ромен Перро. Также под вопросом вратарь Берке Озер. Это делает защиту уязвимой, особенно в выездных встречах.

Это первая официальная встреча клубов. При этом «Рома» всего дважды проигрывала французским командам за 12 матчей, а «Лилль» имеет три поражения в 12 играх против итальянских соперников.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.87.