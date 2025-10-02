прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.87

2 октября в матче второго тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Рома» и «Лилль». Начало игры — в 19:45 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после первого тура основного этапа Лиги Европы имеет три очка в активе и занимает четвертое место в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

Команда по итогам пяти туров итальянской Серии А находится на третьей позиции с 12 баллами, уступая по разнице мячей лидеру «Милану», а также второму «Наполи», тогда как четвертый «Ювентус» отстает на один пункт.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках пятого тура национального чемпионата «Волки» на своем поле одержали победу над «Вероной» с результатом 2:0.

Ранее в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл другой французский клуб — «Ниццу» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Бальданци, Бове, Дибала и Девис Васкес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла пять раз при одном поражении.

Такая форма обещает хозяевам хорошие шансы на выигрыш, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Джанлука Манчини и Обит Эван Ндика — авторы пока что двух голов команды в основном этапе Лиги Европы.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» после первого тура имеет три очка в активе и занимает шестую позицию — в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам шести туров французского первенства набрала 10 пунктов и занимает шестую позицию в зоне еврокубков (топ-6), опережая седьмую строчку лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках шестого тура национального чемпионата «Доги» на домашней арене со счетом 0:1 потерпели поражение от «Лиона».

Перед этим в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы коллектив уже набрал максимум очков, когда снова-таки в своих стенах переиграл норвежский «Ниццу» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Александру, Андре Гомеш, Мбаппе, Менье, Перро и Туре, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лилль» в основное время проиграл лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, пусть даже и на чужом поле, что, правда, будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Оливье Жиру и Хамза Игаман — авторы пока что двух голов команды в Лиге Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Лилля» забивали больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Лилль» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.90, победа «Лилля» — в 4.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в предпоследнем матче хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Лилля».

Ставка: обе команды забют и тотал больше 2,5 голов за 2.25