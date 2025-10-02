Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал поражение от «ПСЖ» во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов (1:2).

Жюль Кунде
Жюль Кунде globallookpress.com

«Они были физически сильнее.  Мы не смогли прессинговать так, как хотели.  Думаю, именно этого нам не хватало сегодня вечером, и стоит отметить, что они показали очень хорошую игру.

Мы разочарованы, но мы не были удивлены.  Мы знали уровень этой команды.  Это команда, полная уверенности в себе, в которой собраны игроки очень высокого уровня.  Сегодня они доказали, что являются чемпионами Европы.  У нас был сложный матч.  Они просто были лучше сегодня вечером», — цитирует Кунде Canal Supporters.