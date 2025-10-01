В матче 5-го тура группы D Кубка России «Локомотив» примет ЦСКА на «РЖД Арене». Начало игры в 20:30 мск.
«Локо» является лидером квартета с 9 очками. При этом ЦСКА отстает всего на один пункт. В предстоящем поединке ничья устроит обе команды. Хозяева останутся лидером, «армейцы» смогут закрепиться на 2-й позиции.
«Локомотив» в прошлом туре обыграл «Акрон», одержав третью победу подряд в турнире. ЦСКА по пенальти уступил «Балтике», из-за чего потерял первое место.
В первом круге победителем вышел ЦСКА, выиграв со счетом 2:1. До этого «Локо» не проигрывал на протяжении трех поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.
- Котировки букмекеров: 2.73 на победу «Локомотива», 3.50 на ничью, 2.52 на победу ЦСКА.
- Прогноз на матч от ИИ: результативная ничья 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
