В матче 5-го тура группы D Кубка России «Локомотив» примет ЦСКА на «РЖД Арене». Начало игры в 20:30 мск.

«Локо» является лидером квартета с 9 очками. При этом ЦСКА отстает всего на один пункт. В предстоящем поединке ничья устроит обе команды. Хозяева останутся лидером, «армейцы» смогут закрепиться на 2-й позиции.

«Локомотив» в прошлом туре обыграл «Акрон», одержав третью победу подряд в турнире. ЦСКА по пенальти уступил «Балтике», из-за чего потерял первое место.

В первом круге победителем вышел ЦСКА, выиграв со счетом 2:1. До этого «Локо» не проигрывал на протяжении трех поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

Котировки букмекеров: 2.73 на победу «Локомотива», 3.50 на ничью, 2.52 на победу ЦСКА.

Прогноз на матч от ИИ: результативная ничья 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.