Экс-нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о последних результатах «бело-голубых» под руководством Валерий Карпина.

Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М globallookpress.com

«Руководство сделало все, чтобы создать команду, которая будет бороться за чемпионство, трансферы были нацелены именно на эту задачу.

Тем не менее, пока что успехи "Динамо" вызывают сомнения, так что стоит ожидать, что с Карпина будут серьезно спрашивать в случае неудач Динамо», — сказал Кирьяков изданию «Евро-Футбол. Ру».

Напомним, что 30-го сентября «Динамо» М по пенальти уступило «Краснодару» (0:0, 2:4 по пен.) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.