«Краснодар» на своем поле обыграл московское «Динамо» (0:0, 4:2 по пен.) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России

Фрагмент матча globallookpress.com

В основное время «быки» 6 раз ударили в створ ворот и подали 2 угловых. «Динамо» заработало 18 штрафных и также 6 раз угрожало воротам соперника.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался «Краснодар». Победный удар на счету Кевина Ленини.

Статистика матча 55% Владение мячом 45%

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в группе В с 11-ю очками в активе. «Динамо» располагается на 2-й позиции с 8-ю баллами.