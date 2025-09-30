Защитник «Арсенала» Уильям Салиба прокомментировал своё решение продлить контракт с клубом до 2030 года.

Уильям Салиба globallookpress.com

«Здесь чувствую себя как дома. У нас хорошая команда, хороший состав, хороший тренерский штаб. Тренер идеально мне подходит, поэтому это лучшее место», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

Салиба присоединился к «Арсеналу» летом 2019 года и за это время провел более 140 матчей, выиграв два Суперкубка Англии. В текущем сезоне защитник сыграл 6 матчей на клубном уровне и отметился одной голевой передачей.