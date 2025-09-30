После шести туров текущего чемпионата АПЛ «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице.

В текущем сезоне АПЛ Салиба провел четыре матча, а также сыграл один матч и отдал одну результативную передачу в Кубке английской лиги.

Французский защитник выступает за «Арсенал» с 2019 года. Согласно Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 млн евро.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый контракт рассчитан до 2030 года.

Лондонский «Арсенал» подтвердил продление соглашения с центральным защитником Вильямом Салиба . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

