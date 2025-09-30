«Марсель» всухую обыграл «Аякс» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У хозяев дубль оформил Игор Пайшао, который забил свои голы на 6-й и 12-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Мэйсон Гринвуд на 26-й минуте и Пьер-Эмерик Обамеянг на 52-й минуте.
Результат матча
МарсельМарсель4:0АяксАмстердам
1:0 Игор Пайшао 6' 2:0 Игор Пайшао 12' 3:0 Мэйсон Гринвуд 26' 4:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 52'
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Наиф Агер, Факундо Медина (Си Джей Иган-Райли 36'), Эмерсон, Артур Вермерен (Микаэль Мурильо 82'), Мэйсон Гринвуд, Билал Надир (Тимоти Уэа 46'), Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао (Анхель Гомес 62'), Matt O'Riley (Пьер-Эмиль Хёйбьерг 62')
Аякс: Витезслав Ярош, Овен Вейндал (Антон Гоэи 55'), Юри Бас (Йосип Шутало 55'), Ко Итакура, Лукас Роза, Оскар Глоч, Кеннет Тейлор, Юри Регер (Жорти Мокио 23'), Дави Классен, Мика Годтс (Рауль Моро 84'), Стивен Бергёйс (Оливер Валакен Эдвардсен 46')
Жёлтые карточки: Пьер-Эмиль Хёйбьерг 79', Наиф Агер 88' — Лукас Роза 34', Ко Итакура 66', Антон Гоэи 76'
«Марсель» после этого матча занимает 7-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками в активе. «Аякс» — на 35-й позиции без набранных баллов.