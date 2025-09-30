«Марсель» всухую обыграл «Аякс» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев дубль оформил Игор Пайшао, который забил свои голы на 6-й и 12-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Мэйсон Гринвуд на 26-й минуте и Пьер-Эмерик Обамеянг на 52-й минуте.

Результат матча Марсель Марсель 4:0 Аякс Амстердам 1:0 Игор Пайшао 6' 2:0 Игор Пайшао 12' 3:0 Мэйсон Гринвуд 26' 4:0 Пьер-Эмерик Обамеянг 52' Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Наиф Агер, Факундо Медина ( Си Джей Иган-Райли 36' ), Эмерсон, Артур Вермерен ( Микаэль Мурильо 82' ), Мэйсон Гринвуд, Билал Надир ( Тимоти Уэа 46' ), Пьер-Эмерик Обамеянг, Игор Пайшао ( Анхель Гомес 62' ), Matt O'Riley ( Пьер-Эмиль Хёйбьерг 62' ) Аякс: Витезслав Ярош, Овен Вейндал ( Антон Гоэи 55' ), Юри Бас ( Йосип Шутало 55' ), Ко Итакура, Лукас Роза, Оскар Глоч, Кеннет Тейлор, Юри Регер ( Жорти Мокио 23' ), Дави Классен, Мика Годтс ( Рауль Моро 84' ), Стивен Бергёйс ( Оливер Валакен Эдвардсен 46' ) Жёлтые карточки: Пьер-Эмиль Хёйбьерг 79', Наиф Агер 88' — Лукас Роза 34', Ко Итакура 66', Антон Гоэи 76'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 1 Удары мимо 5 48 Владение мячом 52 0 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 17 Фолы 14

«Марсель» после этого матча занимает 7-е место в таблице общего этапа ЛЧ с 3 очками в активе. «Аякс» — на 35-й позиции без набранных баллов.