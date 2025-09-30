Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов дал комментарий по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«ЦСКА — достаточно опытная команда, в которой есть сплав опыта и молодёжи. Но сейчас никто не обращает внимания, на каком месте находится клуб. В каждой игре все должны доказывать, ведь в РПЛ есть семь команд, претендующих на самые высокие места.

Ещё недавно лидерами были "Краснодар" и "Локомотив", а уже сейчас — ЦСКА. Все будут биться за место под солнцем. Армейцы не дрогнут и продолжат играть в свой футбол — у них очень хороший подбор футболистов: сбалансированный состав во всех линиях. У нас очень интересный чемпионат, давно такого не было — семь команд готовы сражаться за чемпионство», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

В настоящий момент на первом месте в турнирной таблице РПЛ находится ЦСКА.