Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед». Он недоволен работой главного тренера Рубена Аморима.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Я думаю, он всё ещё на своём посту, потому что руководство допустило столько ошибок, что сейчас почти не хочет признавать ещё одну. Для Аморима и "Манчестер Юнайтед" это стало катастрофой. Чем быстрее они примут решение по тренеру, тем лучше — ведь мы все лишь ждём неизбежного. Это должно закончиться как можно скорее.

Думаю, любой другой менеджер Премьер-лиги скажет: "Я смог бы справиться лучше". Единственный плюс в том, что они не стали слепо следовать его системе. Любой компетентный тренер мог бы вывести "Манчестер Юнайтед" хотя бы в зону еврокубков или бороться за неё. Хуже просто не могло быть. То, что он сделал в "Спортинге", действительно было особенным, но сейчас всем будет лучше просто пожать руки и разойтись», — приводит слова Каррагера Goal со ссылкой на подкаст Monday Night Football.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет 14-м в таблице АПЛ, набрав семь очков.