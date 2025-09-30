30 сентября в Милане «Интер» примет пражскую «Славию» в матче второго тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00 мск.

Сегодня «Интер» постарается продолжить набирать очки в турнире. В прошлый раз «нерадзурри» обыграли «Аякс» 2:0. Обыграв «Сассуоло» и «Кальяри» в чемпионате Италии миланцы набрали серию побед до трех поединков.

«Славия» начала турнир с ничьи против «Буде-Глимт» (2:2). С момента старта сезона пражский коллектив еще ни разу не проиграл, а это уже весьма внушительный отрезок — 12 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров: 1.28 на победу «Интера», 6.25 на ничью, 10.2 на победу «Славии».

Прогноз искусственного интеллекта — победа «Интера» 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Славия» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.