30 сентября в Милане «Интер» примет пражскую «Славию» в матче второго тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00 мск.
Сегодня «Интер» постарается продолжить набирать очки в турнире. В прошлый раз «нерадзурри» обыграли «Аякс» 2:0. Обыграв «Сассуоло» и «Кальяри» в чемпионате Италии миланцы набрали серию побед до трех поединков.
«Славия» начала турнир с ничьи против «Буде-Глимт» (2:2). С момента старта сезона пражский коллектив еще ни разу не проиграл, а это уже весьма внушительный отрезок — 12 поединков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Коэффициенты букмекеров: 1.28 на победу «Интера», 6.25 на ничью, 10.2 на победу «Славии».
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Интера» 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Славия» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.