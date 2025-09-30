Во вторник, 30 сентября, «Интер» примет пражскую «Славию» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

36' Подача Кушея со штрафного к воротам «Интера», уверенно на выходе мяч руками поймал Ян Зоммер.

34' Гооол! 2:0. Тюрам ворвался в штрафную «Славии» с левого фланга атаки «Интера», и точной передачей снабдил Дензела Думфриса, который в одно касание с близкого расстояния поразил ворота гостей.

32' Мячом владеют игроки «Славии», «Интер» выжидает ещё одной оплошности в розыгрыше гостей.

30' Гоооол! 1:0. Катастрофическая ошибка вратаря «Славии» Индржиха Станека, доработавший в прессинге до конца Мартинес в пустые ворота мяч закатил.

30' Удар Бастони головой с сопротивлением от двух защитников «Славии» после углового, мимо ворот.

29' Редкая атака «Славии», Провод ворвался в штрафную «Интера» и пробил с левой ноги, мяч в одного из защитников хозяев попав до ворот не долетел.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 6 Удары мимо 0 66 Владение мячом 34 3 Угловые удары 0 3 Фолы 6

27' Одна позиционная атака «Интера» плавно перетекает в другую. На обороне сконцентрированы гости.

25' Удары Тюрама из пределов штрафной «Славии», один пришёлся в спину сопернику, а второй мимо ворот пролетел.

23' Удар головой Лаутаро Мартинеса из пределов штрафной «Славии» после подачи углового, мяч в считанных сантиметрах над перекладиной пролетел.

23' Серия подач в штрафную «Славии», отбиваются гости.

20' Удар Чалханоглу из-за пределов штрафной «Славии» с левой ноги, мяч выше ворот полетел.

18' Инициатива у «Интера», потихонечку приближаются хозяева к штрафной «Славии» с мячом в ногах.

16' Придавили хозяева гостей, но получилось избежать угроз своим воротам игрокам «Славии», будет удар от ворот пражской команды.

14' Удар Тюрама из-за пределов штрафной «Славии», в прыжке парировал его вратарь гостей Станек.

13' Мяч под контролем игроков «Славии», пока на своей половине поля. Хорошо прессингом «Интер» затрудняет начало атаки.

11' Провод совершил подачу в штрафную «Интера», но до партнёров по команде мяч не дошел.

09' Мало что получается в атаке у «Славии» пока, внимательны в оборонительных действиях игроки «Интера».

07' Думфрис пробил из пределов штрафной «Славии» после скидки Бастони головой, но мяч выше перекладины пролетел.

05' Удар Тюрама из пределов штрафной «Славии», заблокировали защитники.

05' «Интер» захватил инициативу, уверенно с мячом действуют хозяева.

03' Удар Чалханоглу из-за пределов штрафной «Славии» в одного из защитников попал, на подборе оказался Димарко, но его удар мимо ворот пролетел.

02' Активное начало от обеих команды, включаются в прессинг команды.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Славии».

До матча

21:57 Команды появляются на поле, скоро матч начнется!

21:50 Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро», вмещающем 80 018 зрителей.

21:40 Главным судьёй матча будет Крис Кавана из Англии.

Стартовые составы команд

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Биссекк, Думфрис, Чалханоглу, Сучич, Димарко, Зелиньски, Тюрам, Мартинес.

«Славия»: Станек, Халоупек, Зима, Влчек, Хасиока, Доудера, Кушей, Зафейрис, Дорли, Садилек, Провод.

«Интер»

Команда после 1-го тура общего этапа ЛЧ занимает 8-е место в таблице, набрав максимальные 3 очка. В предстоящем матче «Интер» попытается продлить свой успех. В чемпионате Италии команда стартовала не лучшим образом, занимая 5-е место в таблице с 9-ю очками в активе после 5-и туров и отставая от лидерства на 3 пункта. В прошлом туре Серии А «Интер» обыграл «Кальяри» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее команда одолела «Сассуоло» (2:1). У «Интера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период команда также обыграла «Аякс» (2:0) в 1-м туре общего этапа ЛЧ.

На старте сезона «Интер» проиграл пару матчей в Серии А, а затем наладил свою игру. Сейчас миланская команда вновь сильна и готова шуметь в Лиге чемпионов. В матче против «Аякса» в рамках 1-го тура общего этапа турнира все 2 гола забил нападающий Маркус Тюрам. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче против «Славии». Не поможет «Интеру» Томас Паласиос (неактивный).

«"Славия" Прага»

Чешская команда занимает 19-е место в таблице общего этапа ЛЧ после 1-го тура. «Славия» в стартовом поединке смогла набрать 1 балл. Стоит отметить, что в чемпионате своей страны команда продолжает бороться за лидерство. После 10-и туров «Славия» набрала 24 очка, отставая от «Спарты» на 1 балл. В прошлом туре чешской Первой лиги команда обыграла «Дукла» со счетом 2:0, а до этого с таким же счетом одолела «Брозаны» в Кубке страны. За 12 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах «Славия» не проиграла ни одного матча. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Буде/Глимт» со счетом 2:2.

У «Славии» огромный список травмированных, но при этом команда не проигрывает. В предстоящем матче у команды может случится первое поражение, ведь уровень мастерства игроков «Интера» куда выше. В последних 4-х очных встречах «Славия» смогла по одному разу сыграть вничью и обыграть миланского соперника. За этот отрезок чешский коллектив также дважды уступил «Интеру». Не помогут команде в игре против «Интера» Холеш, Джаворчек, Коларж, Огбу, Садилек, Шевчик, Штанек, Ворлицкий и Змрзлы (у всех — травмы).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 4 матча. В 2 играх победил «Интер», 1 раз «Славия», ещё один матч завершился вничью.

