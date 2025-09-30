прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.20

«Интер» встретится со «Славией» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет 30 сентября и начнется в 22:00 по мск.

«Интер»

Турнирное положение: Команда после 1-го тура общего этапа ЛЧ занимает 8-е место в таблице, набрав максимальные 3 очка. В предстоящем матче «Интер» попытается продлить свой успех.

В чемпионате Италии команда стартовала не лучшим образом, занимая 5-е место в таблице с 9-ю очками в активе после 5-и туров и отставая от лидерства на 3 пункта.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Интер» обыграл «Кальяри» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее команда одолела «Сассуоло» (2:1).

У «Интера» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период команда также обыграла «Аякс» (2:0) в 1-м туре общего этапа ЛЧ.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграет: Томас Паласиос (неактивный).

Состояние команды: На старте сезона «Интер» проиграл пару матчей в Серии А, а затем наладил свою игру. Сейчас миланская команда вновь сильна и готова шуметь в Лиге чемпионов.

В матче против «Аякса» в рамках 1-го тура общего этапа турнира все 2 гола забил нападающий Маркус Тюрам. Именно он может стать ключевой фигурой в предстоящем матче против «Славии».

«Славия» Прага

Турнирное положение: Чешская команда занимает 19-е место в таблице общего этапа ЛЧ после 1-го тура. «Славия» в стартовом поединке смогла набрать 1 балл.

Стоит отметить, что в чемпионате своей страны команда продолжает бороться за лидерство. После 10-и туров «Славия» набрала 24 очка, отставая от «Спарты» на 1 балл.

Последние матчи: В прошлом туре чешской Первой лиги команда обыграла «Дукла» со счетом 2:0, а до этого с таким же счетом одолела «Брозаны» в Кубке страны.

За 12 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах «Славия» не проиграла ни одного матча. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов команда сыграла вничью с «Буде/Глимт» со счетом 2:2.

Не сыграют: Холеш, Джаворчек, Коларж, Огбу, Садилек, Шевчик, Штанек, Ворлицкий и Змрзлы (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Славии» огромный список травмированных, но при этом команда не проигрывает. В предстоящем матче у команды может случится первое поражение, ведь уровень мастерства игроков «Интера» куда выше.

В последних 4-х очных встречах «Славия» смогла по одному разу сыграть вничью и обыграть миланского соперника. За этот отрезок чешский коллектив также дважды уступил «Интеру».

Статистика для ставок

«Интер» выиграл в 3-х последних матчах во всех турнирах

В 12-и последних встречах во всех турнирах «Славия» ни разу не проиграла

В последних 4-х очных встречах «Славия» 1 раз сыграла вничью и обыграла «Интер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.33, победа «Славии» — 8.50, ничья — за 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 соотвественно.

Прогноз: Первый тайм команды начнут активно и откроют счет.

2.20 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Интер» — «Славия» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: Конечно, «Интер» победит «Славию». Миланская команда набрала отличную форму.

1.93 Победа «Интера» с форой (-1.5). Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Интер» — «Славия» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.93.