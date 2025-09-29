Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Думаю, что ЦСКА не хватало Кирилла Глебова [в матче с "Балтикой" (1:0)].  Он вчера вышел после травмы против "Балтики" и значительно обострил игру своей скоростью.  Молодой состав ЦСКА?  Молодой игрок — это до 20 лет.  После уже опытные футболисты, которые всегда находятся в игровом тонусе.  На мой взгляд, ЦСКА в этом году может составить конкуренцию за чемпионство.  Он к этому готов.  Но есть еще пять команд: "Краснодар", "Зенит", "Локомотив", набирают ход "Спартак" с "Динамо".  У нас очень высокая конкуренция в чемпионате за золотые медали», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 21 зачетный балл.