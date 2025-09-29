Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об увольнении Игоря Шалимова с поста наставника воронежцев.

Дмитрий Пятибратов globallookpress.com

«То, что происходит в "Факеле", меня уже не удивляет. Я очень хорошо знаю руководителей клуба, знаю возможности игроков. Вообще очень хорошо знаю ситуацию внутри. Плюс очень сильное общественное мнение: болельщики "Факела" — это грозная сила.

Последние результаты команды оставляют желать лучшего. Игра с "Чайкой" была удручающей. Последние матчи давались тяжело. Если мы говорим про совокупность мастерства всей команды, то у "Факела" один из лучших составов в ФНЛ. А качество игры оставляло желать лучшего.

Шалимов не провалился как тренер. Уместно сказать, что он не смог проявить свои лучшие качества. Все ждали, что "Факел" не будет допускать осечек. Общественное мнение было очень негативным, люди были озлобленными. Не было искры в плане яркой игры в атаке.

Вопрос в том, как ты используешь возможности своих игроков. Мы все ассоциируем Игоря Шалимова с любовью к атаке. У него были блестящие нападающие по меркам ФНЛ. Но он не смог сделать самое главное: не смог воплотить работу в реализацию голевых моментов», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» на данный момент занимает только третье место в турнирной таблице Первой лиги.