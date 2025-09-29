Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность запрета добивания мяча после того, как вратарь отразит удар с пенальти, сообщает Bild.

Логотип ФИФА globallookpress.com

Согласно предлагаемому правилу, если голкипер отбил мяч после пенальти, то будет назначаться удар от ворот, и добивание будет запрещено. Однако пока остаётся неясным, как трактовать ситуацию, если мяч попадает в штангу или перекладину.

Нововведение планируется ввести с сезона-2026/27, но для этого требуется одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Отмечается, что главный сторонник изменения — глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина.