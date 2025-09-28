«Рома» вырвала победу над «Вероной» в домашнем матче 5-го тура Серии А со счетом 2:0.

Артем Довбик
Артем Довбик globallookpress.com

Счет открыл на 8-й минуте нападающий Артем Довбик.  Во второй половине хозяева смогли удвоить преимущество.  На 79-й минуте гол забил форвард Матиас Соуле.

После победы «Рома» поднялась на вторую строчку, набрав 12 очков.  «Верона» расположилась на 16-й строчке с пятью очками.

Результат матча

РомаРимРома2:0ВеронаВеронаВерона
1:0 Артем Довбик 8' 2:0 Матиас Соуле 79' 2:1 Гифт Орбан 90+5'
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик,  Джанлука Манчини,  Эван Н'Дика (Jan Ziolkowski 71'),  Анхелиньо (Константинос Цимикас 59'),  Ману Коне,  Бриан Кристанте,  Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 82'),  Лоренцо Пеллегрини,  Артем Довбик (Эван Фергюсон 60'),  Wesley Vinicius Franca Lima
Верона:  Лоренцо Монтипо,  Домагой Брадарич (Армель Белла-Котчап 84'),  Мартин Фресе,  Виктор Нельссон,  Унай Нуньес (Fallou Cham 84'),  Антуан Бернед (Григорис Кастанос 89'),  Жан-Даниэль Акпа (Роберто Гальярдини 46'),  Суат Сердар,  Гифт Орбан,  Giovane Santana do Nascimento,  Rafik Belghali
Жёлтые карточки:  Жан-Даниэль Акпа 12' (Верона),  Унай Нуньес 45' (Верона),  Роберто Гальярдини 53' (Верона),  Rafik Belghali 90+1' (Верона)

В параллельном матче «Фиорентина» и «Пиза» не смогли забить друг другу голов, завершив матч со счетом 0:0.

После этого матча «Пиза» с двумя баллами находится на 18-й строчке.  «Фиорентина» с тремя очками теперь на 15-й строчке.