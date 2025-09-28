«Рома» вырвала победу над «Вероной» в домашнем матче 5-го тура Серии А со счетом 2:0.

Счет открыл на 8-й минуте нападающий Артем Довбик. Во второй половине хозяева смогли удвоить преимущество. На 79-й минуте гол забил форвард Матиас Соуле.

После победы «Рома» поднялась на вторую строчку, набрав 12 очков. «Верона» расположилась на 16-й строчке с пятью очками.

Результат матча

Рома Рим 2:0 Верона Верона

1:0 Артем Довбик 8' 2:0 Матиас Соуле 79' 2:1 Гифт Орбан 90+5'

Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика ( Jan Ziolkowski 71' ), Анхелиньо ( Константинос Цимикас 59' ), Ману Коне, Бриан Кристанте, Матиас Соуле ( Стефан Эль-Шаарави 82' ), Лоренцо Пеллегрини, Артем Довбик ( Эван Фергюсон 60' ), Wesley Vinicius Franca Lima

Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич ( Армель Белла-Котчап 84' ), Мартин Фресе, Виктор Нельссон, Унай Нуньес ( Fallou Cham 84' ), Антуан Бернед ( Григорис Кастанос 89' ), Жан-Даниэль Акпа ( Роберто Гальярдини 46' ), Суат Сердар, Гифт Орбан, Giovane Santana do Nascimento, Rafik Belghali

Жёлтые карточки: Жан-Даниэль Акпа 12' (Верона), Унай Нуньес 45' (Верона), Роберто Гальярдини 53' (Верона), Rafik Belghali 90+1' (Верона)