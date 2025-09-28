«Рома» вырвала победу над «Вероной» в домашнем матче 5-го тура Серии А со счетом 2:0.
Счет открыл на 8-й минуте нападающий Артем Довбик. Во второй половине хозяева смогли удвоить преимущество. На 79-й минуте гол забил форвард Матиас Соуле.
После победы «Рома» поднялась на вторую строчку, набрав 12 очков. «Верона» расположилась на 16-й строчке с пятью очками.
Результат матча
РомаРим2:0ВеронаВерона
1:0 Артем Довбик 8' 2:0 Матиас Соуле 79' 2:1 Гифт Орбан 90+5'
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика (Jan Ziolkowski 71'), Анхелиньо (Константинос Цимикас 59'), Ману Коне, Бриан Кристанте, Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 82'), Лоренцо Пеллегрини, Артем Довбик (Эван Фергюсон 60'), Wesley Vinicius Franca Lima
Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Армель Белла-Котчап 84'), Мартин Фресе, Виктор Нельссон, Унай Нуньес (Fallou Cham 84'), Антуан Бернед (Григорис Кастанос 89'), Жан-Даниэль Акпа (Роберто Гальярдини 46'), Суат Сердар, Гифт Орбан, Giovane Santana do Nascimento, Rafik Belghali
Жёлтые карточки: Жан-Даниэль Акпа 12' (Верона), Унай Нуньес 45' (Верона), Роберто Гальярдини 53' (Верона), Rafik Belghali 90+1' (Верона)
В параллельном матче «Фиорентина» и «Пиза» не смогли забить друг другу голов, завершив матч со счетом 0:0.
После этого матча «Пиза» с двумя баллами находится на 18-й строчке. «Фиорентина» с тремя очками теперь на 15-й строчке.