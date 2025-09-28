прогноз на матч Серии А, ставка за 2.17

28 сентября в 5 туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Верона». Начало встречи — 16:00 мск.

«Рома»

Турнирное положение: после 4 туров «Рома» располагается на 4-м месте в таблице Серии А с 9 очками.

Последние матчи: в римском дерби команда Джан Пьеро Гасперини одержала непростую победу над «Лацио» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал капитан Лоренцо Пеллегрини на 38-й минуте, постепенно завоевывавший доверие нового главного тренера.

В Лиге Европы была на выезде обыграна «Ницца» (2:1), а до этого в чемпионате случилось поражение дома от «Торино» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Бэйли (п), Дибала (н).

Состояние команды: пока «Рома» играет очень тяжело, все-таки сказывает переход на «рельсы Гасперини». Этот тренер славится мощной физической подготовкой и обычно его команды раскатываются ближе к декабрю. Пока же в основном «Рома» играет со счетом 1:0 и 0:1, создавая очень мало моментов.

«Верона»

Турнирное положение: сейчас «Верона» с 3 очками идет 15-й в таблице Серии А.

Последние матчи: в 4-м туре «Верона» на своем поле смогла отобрать очки у «Ювентуса» (1:1), сыграв с ним вничью. «Мастифы» пропустили первыми в середине первого тайма, но еще до перерыва смогли отыграться после точного удара с пенальти Орбана. Во втором тайме игра была равная, поэтому на очко команда точно наиграла.

В Кубке Италии «Верона» вылетела, уступив в серии пенальти «Венеции», а в Серии А была ничья с «Кремонезе».

Не сыграют: травмированы — Аррауи (п), Суслов (п), Валентини (з).

Состояние команды: второй сезон командой руководит один из самых талантливых итальянских специалистов Паоло Дзанетти, который ставит неплохой футбол своим клубам. У «Вероны» небольшой бюджет, поэтому работает по системе «купи-продай», пополняя кассу. В этом сезоне в атаке сложился неплохой дуэт Жиоване-Орбан, который уже попортил немало крови соперникам.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Рома» выиграла дома (1:0), но уступила в гостях (2:3)

В позапрошлом сезоне команды обменялись домашними победами (2:1)

Годом ранее обе игры остались за «Ромой»« (3:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Ромы" дают 1,49, а на "Верону" — 7,60, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: пока "Рома" ну очень тяжелая в этом сезоне и смотрится слишком прагматично, игроки привыкают к требованиям Гасперини, а он к ним. На это необходимо время. "Верона" прибавляет от тура к туру, с "Ювентусом" смотрелась не хуже, а местами и лучше. В составе голодные и молодые футболисты на вырост, поэтому "Роме", которая играет на два фронта почти одним составом придется непросто.

Основная ставка: победа "Вероны" с форой +1 за 2,17.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный исход, есть вероятность, что матч закончится 0:0 или 1:1.

Дополнительная ставка: ничья за 4,50.