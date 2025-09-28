Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего команды Максима Глушенкова после матча 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

Владислав Радимов globallookpress.com

Напомним, что в матче против «Оренбурга» Глушенков оформил покер, отличившись на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах встречи.

«Глушенков классный матч провел. Если он так будет играть, то это главный претендент на звание лучшего футболиста страны. У него все для этого есть.

Ему не надо бороться ни с Семаком, ни с болельщиками, ни с прессой. У него есть все. Играй и получай удовольствие, кайфуй на поле», — заявил Радимов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков провел за «Зенит» 8 матчей в рамках РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.