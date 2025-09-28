Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник Рамиро Ди Лусиано пропустит около двух недель из-за ушиба коленного сустава.
«За несколько дней до сегодняшней игры он получил ушиб коленного сустава во время тренировки. Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель. Будем информировать болельщиков о динамике лечения» — приводит слова Безуглова телеграм-канал ЦСКА.
Защитник получил на тренировке перед матчем 10-го тура РПЛ с «Балтикой». В этом сезоне 21-летний аргентинец провёл за ЦСКА три матча. Ди Лусиано перешёл в московский клуб минувшим летом из аргентинского «Банфилда».