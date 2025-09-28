Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник Рамиро Ди Лусиано пропустит около двух недель из-за ушиба коленного сустава.

Рамиро Ди Лусиано globallookpress.com

«За несколько дней до сегодняшней игры он получил ушиб коленного сустава во время тренировки. Это контактная травма, лечение займет еще не менее двух недель. Будем информировать болельщиков о динамике лечения» — приводит слова Безуглова телеграм-канал ЦСКА.

Защитник получил на тренировке перед матчем 10-го тура РПЛ с «Балтикой». В этом сезоне 21-летний аргентинец провёл за ЦСКА три матча. Ди Лусиано перешёл в московский клуб минувшим летом из аргентинского «Банфилда».