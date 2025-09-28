Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался о большом количестве травмированных игроков накануне матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Нужно всегда сохранять позитив. Жаль, что через четыре дня у нас матч с "Барселоной" без пяти-шести ключевых игроков как у нас, так и у них. Это неприятно и для меня, и для тренера соперников Ханси Флика, и для болельщиков обеих команд», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдет 1 октября.