Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту рассматривается как главный кандидат на пост главного тренера «Вест Хэма» после увольнения Грэма Поттера, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Лондонский клуб принял решение о смене тренера из-за неудачного старта сезона: «Вест Хэм» проиграл 4 из 5 матчей в АПЛ и занимает 19-е место в турнирной таблице с 3 очками.

Санту недавно был уволен из «Ноттингем Форест», с которым по итогам прошлого сезона занял седьмое место в АПЛ. Также «Вест Хэм» рассматривает кандидатуру бывшего наставника команды Славена Билича, который открыт к возвращению и уже анализирует состав «молотобойцев».