Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту рассматривается как главный кандидат на пост главного тренера «Вест Хэма» после увольнения Грэма Поттера, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Лондонский клуб принял решение о смене тренера из-за неудачного старта сезона: «Вест Хэм» проиграл 4 из 5 матчей в АПЛ и занимает 19-е место в турнирной таблице с 3 очками.
Санту недавно был уволен из «Ноттингем Форест», с которым по итогам прошлого сезона занял седьмое место в АПЛ. Также «Вест Хэм» рассматривает кандидатуру бывшего наставника команды Славена Билича, который открыт к возвращению и уже анализирует состав «молотобойцев».