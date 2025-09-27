Лондонский «Вест Хэм» на своем сайте сообщил об увольнении главного тренера Грэма Поттера.

Грэм Поттер globallookpress.com

«Результаты и выступления команды во второй половине прошлого сезона и в начале сезона-2025/2026 не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы перемены, которые помогут как можно скорее улучшить положение команды в Премьер-лиге.

Совет директоров хотел бы поблагодарить Грэма и его тренерский штаб за усердную работу в стане "молотобойцев" и пожелать дальнейших успехов», — написано в заявлении молотобойцев.

Поттер возглавил «Вест Хэм» в январе 2025 года. После пяти туров команда набрала всего три очка и идет в зоне вылета.