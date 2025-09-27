Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 20 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Рубин» остался с 15 очками и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

На 84-й минуте казанцы сумели отыграться: нападающий Дардан Шабанхаджай поразил ворота «Локомотива», однако взятие ворот было отменено из-за офсайда — VAR подтвердил решение арбитра.

Единственный гол встречи на 78-й минуте забил полузащитник Дмитрий Баринов , воспользовавшись ошибкой обороны гостей и точно пробив в ближний угол.

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» одержал минимальную, но важную победу над казанским «Рубином» на «РЖД Арене» — 1:0.

