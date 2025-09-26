Центральный защитник ЦСКА и сборной России Матвей Лукин летом мог сменить клуб.

Матвей Лукин globallookpress.com

«В это межсезонье за Лукиным приходили три топ-клуба, которые были готовы купить Матвея. И ЦСКА не посчитал нужным вступить с кем-то в переговоры, потому что они сами очень на него рассчитывают. Матвей с детских лет был капитаном в ЦСКА.

Это показатель для молодых футболистов, что можно пройти всю академию и добраться до стартового состава клуба. Помимо того что Матвей всем на поле доказывает, что заслуживает играть, это сильная имиджевая вещь для клуба, что в нем происходит преемственность поколений», — сказал агент игрока Тимофей Бердышев «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за армейцев 11 матчей. Его соглашение с ЦСКА действует до лета 2027 года, а рыночная цена сейчас составляет 2,5 млн евро. В этом году Лукин дебютировал в сборной России.