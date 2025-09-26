Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал новость о том, что его бывший партнер по «Барселоне»и сборной Испании Серхио Бускетс завершает карьеру.

Серхио Бускетс globallookpress.com

«Он мой друг и невероятный человек, а также великий футболист. Думаю, его время пришло, он должен уступить дорогу молодым. Но он один из тех игроков, в которых влюбляешься. Тех, кого не замечаешь на поле, но когда он не играет, понимаешь, насколько он важен.

Огромные поздравления, потому что построить такую карьеру — это невероятно. Он ведет правильный образ жизни, хорошо высыпается, хотя в молодости делать это нелегко. У него это прекрасно получалось. Он хочет стать тренером, и я желаю ему в этом удачи», — цитирует Фабрегаса TMW.

Сегодня, 26 сентября, 37-летний Бускетс, играющий сейчас в МЛС за «Интер Майами», сообщил о завершении карьеры по окончании сезона.

Бускетс выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Ранее он всю карьеру провел в составе «Барселоны», воспитанником которой является. На клубном уровне на его счету 829 матчей, в которых он забил 19 голов и сделал 62 передачи.