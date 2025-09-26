Полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс объявил о решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. Действующий контракт 37-летнего испанца с клубом истекает в конце 2025 года.

Серхио Бускетс globallookpress.com

«Спасибо всем и спасибо футболу. Вы навсегда останетесь частью этой прекрасной истории», — написал Бускетс в социальных сетях.

Бускетс начал карьеру на взрослом уровне в 2008 году и на протяжении 15 сезонов выступал за «Барселону». Летом 2023-го он присоединился к «Интер Майами».

За сборную Испании хавбек провел 143 матча, отметился двумя голами и девятью результативными передачами.