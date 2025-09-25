В четверг, 25 сентября, «Зальцбург» примет «Порту» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45' Фотиас решил ничего не добавлять и отправляет нас с командами на перерыв!

44' Габриэль Вега оказался один в штрафной и пробил головой, но прямо в Шлагера. Перспективный момент, но не самый опасный удар.

41' Пепе ударил издалека — Шлагер справляется с ним без особых проблем

40' Угловой заработали игроки «Порту»

38' «Зальцбург» начинает атаку

35' Серия ударов игроков «Порту» по воротам «Зальцбурга» так и не дошли до створа ворот, оказавшись заблокированы защитниками хозяев

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 1 46 Владение мячом 54 1 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 5 Фолы 4

34' «Порту» заработал угловой

33' Серия рикошетов в штрафной «Зальцбурга» привел к перспективному моменту, но Шлагер выручает свою команду!

32' Через фланги пытается атаковать «Порту», но попытки португальской команды пока не увенчались успехом

29' Мяч переходит от одной команды к другой, но владение пока за игроками «Порту»

26' Алайбегович бьет — выше ворот!

25' Бидструп бьет из-за пределов штрафной — Кошта на месте!

23' Теперь уже хозяева пытаются создать момент возле ворот «Порту»

21' Мяч оказался в воротах Шлагера, но перед добиванием Бендарека Агехова подыграл рукой! Счет остается прежним

21' «Порту» заработал угловой

20' Алайбегович прошел на дриблинге до штрафной после подбора и пробил, но защитники «Порту» накрыли удар.

19' Угловой заработал «Зальцбург»

16' Мусса Йео получает желтую карточку за грубый фол в атаке

15' Продолжает создавать давление «Зальцбург»

13' Легкий проход по левому флангу, удар от Диабате — рикошет, после которого Лаймер не смог подстроиться под мяч и переправить его в ворота Кошты! Удар от ворот.

12' Вот это да! «Зальцбург» мог открывать счет, обыграл Ратков Кошту, но Ян Бендарек вынес мяч практически с линии пустых ворот!

09' Теперь мяч под контролем футболистов «Порту»

06' «Зальцбург» контролирует мяч, пытаются «быки» соорудить позиционную атаку, но пока без особых успехов.

03' Борха Сайнс оказался первым на подборе рядом со штрафной и мощно пробил — перекладина спасла «Зальцбург» от гола!

02' Угловой заработал «Порту»

01' «Порту» развел мяч с центра поля, матч начался!

До матча

21:55 Команды готовы выйти на поле, встреча вот-вот начнется

21:42 Главный арбитр матча — Василис Фотиас из Греции.

21:30 Матч пройдет в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена», который вмещает в себя 31 895 зрителей.

Стартовые составы

«Зальцбург»: Шлагер, Лайнер, Гаду, Расмуссен, Терзич, Йео, Бидструп, Диабате, Алайбегович, Байду, Ратков

«Порту»: Диогу Кошта, Пабло Росарио, Бендарик, Кивёр, Занузи, Фрохольдт, Варела, Вейга, Пепе, Агехова, Сайнс

«Зальцбург»

«Зальцбург» в текущем сезоне занимает 5-е место в австрийской Бундеслиге, набрав 11 очков за 7 сыгранных туров. Разница мячей положительная — 15:10.

«Быки» начали свой еврокубковый путь со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где сначала прошли норвежский «Бранн», а затем уступили бельгийскому «Брюгге».

В минувшем сезоне «Зальцбург» занял 2-е место в своем чемпионате, уступив титул «Штурму».

«Порту»

В чемпионате Португалии «Порту» располагается на первом месте, заработав за 6 туров 18 очков при разнице мячей 15:1.

Как и годом ранее, двукратный победитель Лиги чемпионов будет играть в Лиге Европы, где в прошлом году вылетел на стадии стыковых игр от итальянской «Ромы».

В минувшем сезоне «Порту» занял 3-е место в чемпионате Португалии, уступив лигочемпионские квоты двум командам из Лиссабона — «Бенфике» и «Спортингу».

Личные встречи

Команды никогда прежде не играли друг против друга.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2,10.