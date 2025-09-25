ставка за 2.10 и прогноз на матч Лиги Европы

25 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Зальцбург» и «Порту». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Зальцбург»

Турнирное положение: «Зальцбург» в текущем сезоне занимает 5-е место в австрийской Бундеслиге, набрав 11 очков за 7 сыгранных туров. Разница мячей положительная — 15:10.

Последние матчи: «Быки» не лучшим образом выступают во внутреннем чемпионате, где уже на протяжении трех туров кряду не могут одержать победу — ничья с «Блау-Вайс Линц» (2:2) и поражения от «Вольфсбергера» (1:3) и «Штурма» (0:2) не позволяют некогда сильнейшей команде Австрии догнать лидирующий венский «Рапид».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: После невыхода из группы на Клубном чемпионате мира, ряд футболистов покинуло команду, среди которых молодой израильтянин Оскар Глух. «Зальцбург» не лучшим образом провел квалификацию Лиги чемпионов и после поражения от «Брюгге» в 3-м квалификационном раунде «опустилась» в Лигу Европы.

Касаемо чемпионата страны, «Зальцбург» пока находится в 1 балле до 2-го места, но до лидирующей позиции пока отставание в 6 очков.

«Порту»

Турнирное положение: В чемпионате Португалии «Порту» располагается на первом месте, заработав за 6 туров 18 очков при разнице мячей 15:1.

Последние матчи: «Драконы» успешно стартовали в Приймере, где еще ни разу не потеряв очки. «Порту» успел обыграть «Спортинг» в гостях со счетом 2:1, а после победы над лиссабонцами «сине-белыми» были обыграны такие клубы как «Насьональ» (1:0) и «Риу Аве» (3:0).

Состояние команды: «Порту» по праву продолжает являться одним из грандов португальского футбола и может завоевать впервые за четыре сезона, если сможет продолжить заданный темп со старта чемпионата.

Касаемо Лиги Европы, то «Порту» бесспорно является одним из главным фаворитом в борьбе за титул и вполне стоит ожидать, что «сине-белые» смогут не просто выйти в плей-офф, а дойти до решающих стадий.

Статистика для ставок

«Порту» не проигрывает на протяжении восьми встреч кряду

«Зальцбург» в последних четырех встречах пропускает голы

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.07.

Прогноз: «Порту» продолжит свое победное шествие и вряд ли испытает какие-либо трудности против «Зальцбурга» в гостях.

2.10 Победа «Порту» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: победа «Порту» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче «Порту» победит с разницей, как минимум, в 2 мяча

3.65 Победа «Порту» с форой -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: победа «Порту» с форой -1.5 за 3.65.