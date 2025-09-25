В четверг, 25 сентября, «Овьедо» примет «Барселону» в рамках 6-го тура Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

28' Досталось в единоборстве Эрику Гарсии, но арбитр криминала в действиях игрока «Овьедо» не усмотрел.

27' Много владеет «Барса» мячом, 70 процентов времени он в ногах у гостей.

24' Прострел с правого фланга атаки «Овьедо» в штрафную гостей сделал Дендонкер, но Рондон не сумел сильно пробить по мячу, спокойно забрал мяч вратарь Жоан Гарсия.

22' Рашфорд решил пробить из-за пределов штрафной «Овьедо», мяч под перекладину полетел, но вратарь справился и перевел его на угловой.

21' Высокую линию обороны держат игроки «Барселоны», организуя офсайдную ловушку.

19' Очередная позиционная атака «Барсы», не спеша подбираются гости к чужой штрафной.

16' Потихонечку «Барселона» прибирает инициативу к своим ногам, все реже за мяч цепляются игроки «Овьедо».

14' Касадо пробил после передачи Рафиньи, мяч зацепив по пути одного из защитников в руки вратарю прилетел.

14' Рафинье досталось по ногам у края штрафной «Овьедо», сам пострадавший готовится совершить подачу к воротам хозяев.

13' Высокий темп игры, атакой на атаку отвечают соперники.

10' Рафинья зряче подал на дальнюю штангу ворот «Овьедо», Рашфорд пробил в падении, классное спасение от вратаря хозяев Эсканделя.

08' Удар Рашфорда из-за пределов штрафной «Овьедо», мяч в одного из защитников попав на угловой улетел.

07' Касорла подал ещё один угловой, не уверенно на выходе сыграл вратарь «Барсы» Жоан Гарсия, но со второй попытки всё же мяч забрал.

06' Головой пробил Карму после подачи углового «Овьедо», но мяч выше перекладины полетел.

06' Перевели хозяева игру к воротам «Барсы», заработаны последовательно 3 угловых подряд.

03' Удар Ольмо из-за пределов штрафной «Овьедо», мяч выше ворот пролетел.

02' Мяч под контролем «Барселоны», пока в центре поля разыгрывают его гости.

01' Матч начался! С центра поля разыграли мяч футболисты «Овьедо».

До матча

22:28 Команды на поле, скоро матч начнется!

22:17 Матч пройдет на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо, вмещающем 30 500 зрителей.

22:10 Главным арбитром матча будет Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Стартовые составы команд

«Овьедо»: Эскандель, Айхадо, Карму, Альхассан, Бейи, Дендонкер, Рейна, Касорла, Хассан, Шаир, Рондон.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Араухо, Мартин, Кубарси, Педри, Касадо, Рафинья, Ольмо, Рашфорд, Торрес.

«Овьедо»

Пока «Овьедо» занимает 17-е место в таблице Примеры с 3 очками. В пятом туре «Овьедо» уступил на выезде «Эльче» со счетом 0:1. Играла команда не хуже соперника, но в отличие от него не смогла реализовать свои моменты. Ранее было поражение на выезде от «Хетафе» (0:2) и победа дома над «Реал Сосьедад» (1:0).

Пока «Овьедо» после возвращению в Примеру. Все-таки уровень Сегунды и элитного дивизиона очень сильно разнится, а легенде клуба Санти Касорле уже тяжело играть на таких скоростях. У команды Велько Паунович а большие проблемы с созданием и реализацией моментов, всего 1 гол в 5 играх. Травмированы — Лемос (з), Видаль (з), Эджария (п), Илич, дисквалифицирован — Виньяс (п).

«Барселона»

Сейчас «Барселона» идет второй в таблице Примеры с 13 очками. С «Хетафе» в пятом туре у команда Ханса-Дитера Флика не было никаких проблем. Уже к перерыву «Барселона» вела со счетом 2:0 после дубля Феррана Торреса, после чего сбавила обороты и легко довела матч до победы. Третий гол на счету Ольмо. До этого была гостевая победа в ЛЧ над «Ньюкаслом» (2:1) и домашний разгром «Валенсии» (6:0).

Состояние команды: пока у «Барселоны» в этом сезоне была лишь одна осечка в игре с «Райо Вальекано» (1:1), в остальных матчах команда довольно легко побеждала. Каталонцы готовы хорошо физически, увеличили глубину состава, и по традиции будут бороться за все трофеи в этом сезоне. Травмированы — тер Стеген (в), Гави (п), Фермин Лопес (п), под вопросом выход Бальде (з) и Ямаля (п).

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 82 матча. В 46 играх победила «Барселона», в 24 «Овьедо», оставшиеся 12 матчей завершились вничью.

