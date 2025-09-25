«Барса» будет играть не в полную силу

25 сентября в 6-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Барселона». Начало встречи — 22:30 мск.

«Овьедо»

Турнирное положение: пока «Овьедо» занимает 17-е место в таблице Примеры с 3 очками.

Последние матчи: в пятом туре «Овьедо» уступил на выезде «Эльче» со счетом 0:1. Играла команда не хуже соперника, но в отличие от него не смогла реализовать свои моменты.

Ранее было поражение на выезде от «Хетафе» (0:2) и победа дома над «Реал Сосьедад» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Лемос (з), Видаль (з), Эджария (п), Илич, дисквалифицирован — Виньяс (п).

Состояние команды: пока «Овьедо» после возвращению в Примеру. Все-таки уровень Сегунды и элитного дивизиона очень сильно разнится, а легенде клуба Санти Касорле уже тяжело играть на таких скоростях. У команды Велько Паунович а большие проблемы с созданием и реализацией моментов, всего 1 гол в 5 играх.

«Барселона»

Турнирное положение: сейчас «Барселона» идет второй в таблице Примеры с 13 очками.

Последние матчи: с «Хетафе» в пятом туре у команда Ханса-Дитера Флика не было никаких проблем. Уже к перерыву «Барселона» вела со счетом 2:0 после дубля Феррана Торреса, после чего сбавила обороты и легко довела матч до победы. Третий гол на счету Ольмо.

До этого была гостевая победа в ЛЧ над «Ньюкаслом» (2:1) и домашний разгром «Валенсии» (6:0).

Не сыграют: травмированы — тер Стеген (в), Гави (п), Фермин Лопес (п), под вопросом выход Бальде (з) и Ямаля (п).

Состояние команды: пока у «Барселоны» в этом сезоне была лишь одна осечка в игре с «Райо Вальекано» (1:1), в остальных матчах команда довольно легко побеждала. Каталонцы готовы хорошо физически, увеличили глубину состава, и по традиции будут бороться за все трофеи в этом сезоне.

Статистика для ставок

Последний раз команды встречались в сезоне 2000/2001, тогда «Барселона» проиграла дома (2:3), но взяла реванш на выезде (1:0)

У «Овьедо» три очка при разнице 1-8 в пяти турах

«Барселона» с 13 очками имеет разницу 16-3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Овьедо» дают 9,60, а на «Барселону» — 1,28, ничью букмекеры оценивают в 7,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.

Прогноз: вряд ли тут стоит ожидать разгрома со стороны «Барселоны». Скорее всего, Флик даст отдохнуть некоторым лидерам и травмированным, так как предстоят более важные матчи чуть позже в чемпионате и Лиге чемпионов. «Овьедо» будет играть в вязкий оборонительный футбол и даже пропустив, будет гнуть свою линию.

1.74 «Овьедо» выиграет с форой +2 Ставка на матч #1 Поставить →

Основная ставка: победа «Овьедо» с форой 2 за 1,74.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с тоталом.

2.22 Тотал меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Дополнительная ставка: тотал меньше 3 за 2,22.