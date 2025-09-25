В четверг, 25 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Гоу Эхед Иглс» примет ФКСБ. Начало игры — в 19:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

03' Гости начинают с атакующих действий! Удар Дениса Алибека с линии штрафной был неплох, но мяч пролетел по центру ворот и был легко пойман Де Буссером.

01' В сегодняшнем матче «Гоу Эхед Иглс» примет у себя на домашнем стадионе ФКСБ. Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

19:20 Арбитром сегодняшней встречи будет Кристо Тохвер из Эстонии.

19:15 Команды встретятся между собой в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст», который вмещает в себя 10 400 болельщиков.

19:10 ФКСБ: Тырновану, Граовац, Нгезана, Попеску, Кики, Альхассан, Эджума, Микулеску, Олару, Цизотти, Алибек.

19:10 «Гоу Эхед Иглс»: де Бюссер, Дейл, Наубер, Крамер, Джеймс, Меуленстеен, Линторст, Гаудмейн, Бреум, Сюре, Эдвардсен.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» подходит к старту в Лиге Европы в неплохом состоянии. В чемпионате Нидерландов команда сейчас занимает 9-е место после шести сыгранных матчей. В активе клуба две победы, три ничьи и одно поражение, что в сумме даёт 9 очков.

Начало сезона у команды получилось немного неровным, но в последние недели игра заметно улучшилась. Особенно радует текущая форма команды. «Гоу Эхед Иглс» находится в отличной форме, имея в своём активе двухматчевую победную серию. В последних встречах чемпионата команда продемонстрировала впечатляющую игру, обыграв «Волендам» и «Зволле» с общим счётом 5:0.

Прошлый сезон стал историческим для клуба, впервые в своей истории команда завоевала Кубок Нидерландов, прервав 92-летнюю засуху без трофеев. Это достижение стало настоящим прорывом для клуба и дало мощный импульс для развития.

Важным фактором успеха команды является стабильность состава. В новом сезоне клуб сохранил основной костяк игроков, что позволяет говорить о хорошей сыгранности команды. Учитывая текущую форму и поддержку родных трибун, шансы на успех выглядят вполне реальными.

ФКСБ

ФКСБ сейчас переживает непростой период в чемпионате Румынии. Команда расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы, набрав всего 7 очков после 10 сыгранных матчей. Статистика выступлений в национальном первенстве выглядит неутешительно: всего одна победа, четыре ничьи и пять поражений. При этом команда испытывает серьёзные проблемы с реализацией — разница забитых и пропущенных мячей составляет 12:18.

Единственным светлым пятном в текущей форме команды стала уверенная победа в решающем раунде квалификации Лиги Европы. ФКСБ убедительно обыграл шотландский «Абердин» со счётом 3:0, что позволило команде пробиться в основной этап турнира. Однако после этого успеха дела у команды пошли на спад, сейчас клуб находится в трёхматчевой безвыигрышной серии в чемпионате.

Особую озабоченность вызывает игра команды на выезде. В последних пяти гостевых матчах во всех турнирах «ФКСБ» не смог одержать ни одной победы. Последняя выездная победа датируется ещё 14 августа, когда команда обыграла «Дриту» со счётом 3:1.

Текущая форма команды вызывает серьёзные опасения. Тренерскому штабу необходимо срочно искать новые тактические решения, поскольку одна победа в десяти матчах чемпионата явно недостаточно для комфортного существования в лиге. Особенно сложно команде даётся игра на чужих полях, что может сыграть решающую роль в предстоящем поединке против «Гоу Эхед Иглс».

Очные матчи

Предстоящий матч между «Гоу Эхед Иглс» и ФКСБ станет первой официальной встречей этих команд в их истории. Клубы никогда ранее не пересекались на футбольном поле в рамках официальных турниров, что делает предстоящую игру особенно интересной для обеих сторон.