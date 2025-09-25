ставка за 2.32 и прогноз на матч Лиги Европы

25 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглс» и ФКСБ. Начало встречи — в 19:45 мск.

«Гоу Эхед Иглс»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» в чемпионате Нидерландов идет на 9-м месте после шести встреч. У команды две победы, три ничьи и одно поражение. «Гоу Эхед Иглс» на данный момент набрал 9 очков.

Последние матчи: После невнятного начала сезона «Гоу Эхед Иглс» смог прибавить и в конце сентября результаты команды улучшились.

Сейчас у «Гоу Эхед Иглс» двухматчевая выигрышная серия. Ранее клуб в чемпионате Нидерландов смог победить «Волендам» и «Зволле». В этих встречах «Гоу Эхед Иглс» забил 5 голов и не пропустил ни одного мяча.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Прошлый сезон оказался успешным для «Гоу Эхед Иглс». Команда впервые в истории завоевала Кубок Нидерландов, выиграв первый трофей с 1933 года.

«Гоу Эхед Иглс» принимает соперников на стадионе «Де Аделарсхорст» вместимостью 10 тыс. зрителей. Безусловно, в предстоящем домашнем матче у команды будет мощная поддержка.

Одно из преимуществ «Гоу Эхед Иглс» в новом сезоне — стабильность состава. Удастся ли клубу стартовать в Лиге Европы с победы?

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ в чемпионате Румынии находится на 13-й строчке. В активе команды 7 очков по итогам 10 матчей.

ФКСБ одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница мячей составляет 12-18.

Последние матчи: ФКСБ последний раз побеждал в решающем раунде квалификации Лиги Европы. 28 августа команда дома разгромила шотландский «Абердин» со счетом 3:0.

Безвыигрышная серия ФКСБ составляет три матча. Ранее в чемпионате Румынии клуб дважды сыграл вничью и один раз уступил.

Состояние команды: Пока результаты ФКСБ оставляют желать лучшего. Команда постоянно теряет очки в национальном чемпионате. Одна победа в десяти встречах говорит о том, что тренерскому штабу срочно нужны новые идеи.

ФКСБ плохо играет на чужих полях. В последних пяти гостевых матчах с учетом всех турниров не одержано ни одной победы.

Предстоящий поединок вряд ли порадует фанатов ФКСБ. Команда не выигрывает на выезде с 14 августа, когда удалось взять верх над «Дритой» (3:1).

Статистика для ставок

У «Гоу Эхед Иглс» двухматчевая выигрышная серия в чемпионате Нидерландов

ФКСБ не выигрывает в гостях с 14 августа

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 3.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.32.

Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» в последних матчах исправно набирает очки. У ФКСБ просматривается спад в игре. Хозяевам по силам добиться победы.

2.13 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче команды за 90 минут не забьют больше двух голов.

2.32 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТМ 2.5 за 2.32.