25 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглс» и ФКСБ. Начало встречи — в 19:45 мск.
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглс» в чемпионате Нидерландов идет на 9-м месте после шести встреч. У команды две победы, три ничьи и одно поражение. «Гоу Эхед Иглс» на данный момент набрал 9 очков.
Последние матчи: После невнятного начала сезона «Гоу Эхед Иглс» смог прибавить и в конце сентября результаты команды улучшились.
Сейчас у «Гоу Эхед Иглс» двухматчевая выигрышная серия. Ранее клуб в чемпионате Нидерландов смог победить «Волендам» и «Зволле». В этих встречах «Гоу Эхед Иглс» забил 5 голов и не пропустил ни одного мяча.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Прошлый сезон оказался успешным для «Гоу Эхед Иглс». Команда впервые в истории завоевала Кубок Нидерландов, выиграв первый трофей с 1933 года.
«Гоу Эхед Иглс» принимает соперников на стадионе «Де Аделарсхорст» вместимостью 10 тыс. зрителей. Безусловно, в предстоящем домашнем матче у команды будет мощная поддержка.
Одно из преимуществ «Гоу Эхед Иглс» в новом сезоне — стабильность состава. Удастся ли клубу стартовать в Лиге Европы с победы?
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ в чемпионате Румынии находится на 13-й строчке. В активе команды 7 очков по итогам 10 матчей.
ФКСБ одержал одну победу, четыре раза сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница мячей составляет 12-18.
Последние матчи: ФКСБ последний раз побеждал в решающем раунде квалификации Лиги Европы. 28 августа команда дома разгромила шотландский «Абердин» со счетом 3:0.
Безвыигрышная серия ФКСБ составляет три матча. Ранее в чемпионате Румынии клуб дважды сыграл вничью и один раз уступил.
Состояние команды: Пока результаты ФКСБ оставляют желать лучшего. Команда постоянно теряет очки в национальном чемпионате. Одна победа в десяти встречах говорит о том, что тренерскому штабу срочно нужны новые идеи.
ФКСБ плохо играет на чужих полях. В последних пяти гостевых матчах с учетом всех турниров не одержано ни одной победы.
Предстоящий поединок вряд ли порадует фанатов ФКСБ. Команда не выигрывает на выезде с 14 августа, когда удалось взять верх над «Дритой» (3:1).
Статистика для ставок
- У «Гоу Эхед Иглс» двухматчевая выигрышная серия в чемпионате Нидерландов
- ФКСБ не выигрывает в гостях с 14 августа
- Ранее команды друг с другом не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в 3.16.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.64 и 2.32.
Прогноз: «Гоу Эхед Иглс» в последних матчах исправно набирает очки. У ФКСБ просматривается спад в игре. Хозяевам по силам добиться победы.
Ставка: победа «Гоу Эхед Иглс» за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче команды за 90 минут не забьют больше двух голов.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.32.