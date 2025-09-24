1-й тайм ПАОК — Маккаби Тель-АвивОнлайн
    ПАОК — «Маккаби Тель-Авив»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы
    • Агент Жерсона высказался о будущем футболиста в «Зените»
    • «Рубин» подписал Кузяева
    • «Сибирь» одержала волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
    • Marca: «Барселона» не планирует подписывать замену для Гави
    • Стали известны даты«Эль-Классико» в новом сезоне Ла лиги
    Скоулз: Педри как Хави и Иньеста в одном игроке

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высоко оценил полузащитника «Барселоны» Педри.

    Педри — полузащитник «Барселоны»
    Педри — полузащитник «Барселоны»

    «Номер один — Педри. Когда я опубликовал пост в инстаграме, люди стали спрашивать: "Где ты был три года, что не видел его"? На самом деле я не смотрю испанский футбол и сборную Испании. Я смотрел, когда был игроком — после своих игр смотришь "Барселону", "Реал" на Sky — мне это чертовски нравилось, это было превосходно.

    И вот я посмотрел на Педри (в матче ЛЧ с "Ньюкаслом") и подумал: "Вау! " Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Он мог обыграть любого! И речь не о ногах, а о мозгах. Иногда в сложных ситуациях он выпутывался из них одним-двумя рывками или легким движением плеча. Его техника прекрасна.

    Самое интересное, когда "Ньюкасл" отыграл один гол, счет стал 2:1, добавили в районе 8 минут, и я подумал: "Сейчас будет интересно". Но Педри держал мяч минут семь. Он просто забрал игру под полный контроль — это было блестяще», — сказал Скоулз в видео на ютуб-канале The Good, The Bad & The Football.

    • Напомним, что Педри занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 5 матчей в рамках Примеры и забил 1 гол.

