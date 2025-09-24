Скоулз: Педри как Хави и Иньеста в одном игроке

Экс-игроквысоко оценил полузащитника

«Номер один — Педри. Когда я опубликовал пост в инстаграме, люди стали спрашивать: "Где ты был три года, что не видел его"? На самом деле я не смотрю испанский футбол и сборную Испании. Я смотрел, когда был игроком — после своих игр смотришь "Барселону", "Реал" на Sky — мне это чертовски нравилось, это было превосходно.

И вот я посмотрел на Педри (в матче ЛЧ с "Ньюкаслом") и подумал: "Вау! " Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Он мог обыграть любого! И речь не о ногах, а о мозгах. Иногда в сложных ситуациях он выпутывался из них одним-двумя рывками или легким движением плеча. Его техника прекрасна.

Самое интересное, когда "Ньюкасл" отыграл один гол, счет стал 2:1, добавили в районе 8 минут, и я подумал: "Сейчас будет интересно". Но Педри держал мяч минут семь. Он просто забрал игру под полный контроль — это было блестяще», — сказал Скоулз в видео на ютуб-канале The Good, The Bad & The Football.

Напомним, что Педри занял 11-е место в голосовании за «Золотой мяч» 2025-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 5 матчей в рамках Примеры и забил 1 гол.