В среду, 24 сентября, загребское «Динамо» примет «Фенербахче» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

03' Арчи Браун («Фенербахче») влетел в рекламный щит и получил небольшое повреждение, но продолжить игру сможет.

02' Хозяева поля с первых минут взяли мяч под контроль и неспешно катают его на своей половине.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Динамо» — «Фенербахче» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:59 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Максимир». Игра вот-вот начнется!

21:57 Главным арбитром встречи назначен Жером Брисар из Франции.

21:54 Сегодняшний матч пройдет в Загребе на стадионе «Максимир», который вмещает 35 423 зрителей.

21:50 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 1-го тура общего этапа Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Фенербахче». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Динамо»: Невистич Иван, Moris Valincic, Домингес Серхи, Маккенна Скотт, Года Бруно, Любичич Деян, Мишич Йосип, Зайц Миха, Лисица Матео, Бельо Дион Дрене, Ходжа Арбер.

«Фенербахче»: Эдерсон Мораес, Сёюнджю Чаглар, Шкриньяр Милан, Остерволде Джейден, Семеду Нелсон, Шиманьски Себастьян, Асенсио Марко, Браун Арчи, Нене Доржеле, Эн-Несири Юссеф, Актюркоглу Керем.

«Динамо»

«Динамо» напрямую попало в Лигу Европы УЕФА без каких-либо отборочных раундов. Команда в это время была сосредоточена на домашнем чемпионате, где после семи проведенных туров уверенно лидирует. Отметим классную результативность загребского клуба — 15 мячей в семи встречах, и только 4 пропущено, что говорит о надежности обороны.

В нынешнем сезоне «Динамо» проиграло всего в одном матче, было это в рамках шестого тура чемпионата Хорватии в поединке против «Горицы» (1:2). После этого динамовцы обыграли своего прямого конкурента «Хайдук» (2:0).

«Фенербахче»

«Фенербахче» начинал свой еврокубковый путь с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ему удалось пройти одного соперника — по сумме двух матчей обыгран Фейеноорд со счетом 6:4. Но турецкий клуб не смог преодолеть последнюю преграду в виде «Бенфики» и вылетел в Лигу Европы.

В чемпионате Турции «Фенербахче» идет на третьем месте после шести туров. Его отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет 6 очков. В двух последних турах команда сыграла вничью с «Аланьяспорт» (2:2) и «Касымпаша» (1:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники играли два раза в рамках Лиги Европы сезона 2018/2019. Тогда на групповом этапе дома «Динамо» крупно победило 4:1, а в гостях сыграло вничью (0:0).

