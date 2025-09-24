24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Фенербахче». Начало игры — в 22:00 мск.15 000 ₽Фрибет для новых игроков без депозитаЗабрать бонусАкция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: Динамовцы в своем чемпионате выступают шикарно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Загреб на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Динамовцы одолели «Хайдук» (2:0).
До того команда потерпела поражение от «Горицы» (1:2). А вот поединок с «Динамо» Предавац завершился уверенной викторией (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» Загреб забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Динамовцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Динамо» Загреб исторически успешно противостоит стамбульцам. В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Динамовцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Канарейки» в своем чемпионате привычно бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Фенербахче» в 6 стартовых матчах набрал 12 очков. Команда отличилась 10 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не сумели одолеть «Касымпашу» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Аланьяспором» (2:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Трабзонспор».
При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Канарейки» не проигрывают уже 4 матча кряду. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
При этом «Фенербахче» потенциально способен прибавить в плане реализации. Юссеф Эн Несири настрелял уже 4 мяча в Суперлиге.
«Канарейки» не побеждали в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команда намерена изрядно пошуметь в Лиге Европы.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда будет стараться взломать оборону хорватов.
Статистика для ставок
- «Фенербахче» не проигрывает 4 матча кряду
- Хорваты в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Канарейки» не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.07.
Прогноз: «Фенербахче» имеет качественный подбор игроков, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и забивной Эн Несири скажет свое веское слово.
Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.22