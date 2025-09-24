ставка за 2.38, прогноз на матч Лиги Европы

24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Динамо» Загреб и «Фенербахче». Начало игры — в 22:00 мск.

Фрибет для новых игроков без депозита

Забрать бонус

Акция для новых игроков. 18+. Fonbet.ru

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: Динамовцы в своем чемпионате выступают шикарно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Загреб на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Динамовцы одолели «Хайдук» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Горицы» (1:2). А вот поединок с «Динамо» Предавац завершился уверенной викторией (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Динамо» Загреб забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: Динамовцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Динамо» Загреб исторически успешно противостоит стамбульцам. В двух очных поединках команда по разу победила и сыграла вничью.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Динамовцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Канарейки» в своем чемпионате привычно бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Фенербахче» в 6 стартовых матчах набрал 12 очков. Команда отличилась 10 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» не сумели одолеть «Касымпашу» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Аланьяспором» (2:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Трабзонспор».

При этом «Фенербахче» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» не проигрывают уже 4 матча кряду. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

При этом «Фенербахче» потенциально способен прибавить в плане реализации. Юссеф Эн Несири настрелял уже 4 мяча в Суперлиге.

«Канарейки» не побеждали в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команда намерена изрядно пошуметь в Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда будет стараться взломать оборону хорватов.

Статистика для ставок

«Фенербахче» не проигрывает 4 матча кряду

Хорваты в среднем забивают 2 мяча за матч

«Канарейки» не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.07.

Прогноз: «Фенербахче» имеет качественный подбор игроков, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и забивной Эн Несири скажет свое веское слово.

2.38 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.22 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе не забьют за 2.22