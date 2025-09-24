В среду, 24 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» примет «Селтик». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

01' В сегодняшнем матче «Црвена Звезда» примет у себя на поле «Селтик». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля! Матч начался!

21:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Раду Петреску из Румынии.

21:40 Команды встретятся между собой в Белграде на стадионе «Райко Митич», который вмещает в себя 53 000 болельщиков.

21:30 «Селтик»: Шмейхель, Донован, Скейлз, Картер-Викерс, Тирни, МакГрегор, Нюгрен, Хатате, Джун Ян Хён, Тунекти, Маэда.

21:30 «Црвена Звезда»: Матеус, Сеул, Тебо Ученна, Велькович, Тикнизян, Хандель, Эльшник, Иванич, Радоньич, Бруно Дуарте, Арнаутович.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» подходит к старту в Лиге Европы в отличной форме. В национальном чемпионате команда демонстрирует впечатляющие результаты, уверенно лидируя в турнирной таблице. Красно-белые опережают своего ближайшего преследователя, «Партизан», на два очка, что говорит о серьёзной конкуренции внутри чемпионата.

Особенно впечатляет результативность команды, в среднем «Црвена Звезда» забивает четыре гола за матч. В последних играх команда показывает яркий атакующий футбол, что подтверждается недавними результатами. В пяти последних матчах команда одержала три победы, забив 16 мячей и пропустив лишь 6.

Особенно успешными оказались последние три встречи. Красно-белые разгромили «Железничар» со счётом 7:1, уверенно обыграли «Нови Пазар» (5:1) и в последнем матче взяли верх над принципиальным соперником «Партизаном» со счётом 2:1.

В составе команды нет травмированных игроков, что позволяет тренерскому штабу рассчитывать на оптимальный состав в предстоящем матче против «Селтика». Команда находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, что даёт основания ожидать от неё активной игры на своём поле.

Учитывая текущую форму и результаты, «Црвена Звезда» намерена максимально использовать преимущество домашнего поля и показать свой лучший футбол в матче против шотландского клуба.

«Селтик»

«Селтик» подходит к старту в Лиге Европы в хорошем состоянии. В национальном чемпионате команда традиционно борется за чемпионство и сейчас возглавляет турнирную таблицу. В пяти стартовых матчах сезона «кельты» набрали 13 очков, забив 8 голов и пропустив всего один мяч.

Последние результаты команды демонстрируют её стабильность. В последнем матче «Селтик» уверенно разгромил «Партик» со счётом 4:0, а перед этим одержал победу над «Килмарноком» (2:1). Примечательно, что в матче против принципиального соперника «Рейнджерс» команды сыграли вничью 0:0.

В пяти последних матчах «Селтик» одержал три победы, забив 9 голов и пропустив лишь один мяч. Команда не проигрывает уже на протяжении двух месяцев, хотя в среднем забивает менее двух мячей за матч.

Важным усилением для команды стал переход нападающего Келечи Ихеаначо из «Манчестер Сити», который должен усилить атакующий потенциал «кельтов» и решить проблемы с реализацией моментов.

Отсутствие травмированных игроков позволяет команде выйти на поле в оптимальном составе. Несмотря на вылет из квалификации Лиги чемпионов, «Селтик» сумел быстро восстановиться и показать хорошие результаты в национальном чемпионате.

В предстоящем матче против «Црвены Звезды» шотландцы намерены активно действовать и искать свои шансы в контратаках, демонстрируя характер и боевой настрой.

Очные матчи

Интересно, что в истории официальных противостояний «Црвена Звезда» и «Селтик» пока не встречались на футбольном поле. Это делает предстоящий матч особенно интригующим, ведь команды впервые сразятся в рамках еврокубкового турнира.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.55.