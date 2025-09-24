ставка за 3.55, прогноз на матч Лиги Европы

24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Селтик». Начало игры — в 22:00 мск.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» в своем чемпионате выступают шикарно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Црвена Звезда» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. Да и забивает команда в среднем 4 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красно-белые» одолели «Партизан» (2:1).

До того команда учинила разгром «Железничару» (7:1). Да и поединок с «Нови Пазаром» завершился уверенной викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 3 своих последних поединках.

Причем «Црвена Звезда» раззабивалась в последних матчах. В трех поединках команда наколотила 14 мячей в ворота соперников.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Селтик»

Турнирное положение: «Кельты» в своем чемпионате привычно бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Селтик» в 5 стартовых матчах набрал 13 очков. Команда отличилась 8 мячами при одном пропущенном в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Кельты» разгромили «Партик» (4:0).

До того команда нанесла поражение «Килмарноку» (2:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Рейнджерс» (0:0).

При этом «Селтик» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» не проигрывают уже 2 месяца. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

При этом «Селтик» потенциально способен прибавить в плане реализации. Келечи Ихеаначо решит проблемы забивного форварда.

«Кельты» победили в 2 своих последних поединках. Да и вообще, команда уже отошла от досадного вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда будет стараться отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Селтик» не проигрывает уже 2 месяца

Сербы в среднем забивают 4 мяча за матч

«Црвена Звезда» победила в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.08.

Прогноз: «Црвена Звезда» является домашней командой, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и забивной Ихеаначо скажет свое веское слово.

3.55 Ничья

Ставка: Ничья за 3.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.25 Обе не забьют

Ставка: Обе не забьют за 2.25