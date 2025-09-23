ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дембеле: Я многому научился у Месси и Иньесты

    Нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который стал обладателем «Золотого мяча» 2025-го года, вспомнил период выступления за «Барселону».

    Усман Дембеле — нападающий ПСЖ

    «Я осуществил свою мечту — играть за "Барселону". Я играл с такими известными игроками, как Лионель Месси и Андрес Иньеста, и многому у них научился», — сказал Дембеле на церемонии вручения награды от France Football.

    Напомним, что Дембеле опередил Ламина Ямаля, Витинью и Мохамеда Салаха в борьбе за «Золотой мяч». В прошлом сезоне французский форвард вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

    • Ранее сообщалось о том, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике признан лучшим тренером 2025-го года.

