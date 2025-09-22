Ансу Фати оживает на «Луи II»: «Монако» прибил «Мец» после шторма в Брюгге

На бумаге всё обещало ранний навал на ворота гостей, на деле — уже на 13-й минуте «Мец» поймал монегасков в полупозиции, Хабиб Диалло уходит от Кёна и кладёт мяч в сетку, 0:1. И очень быстро могло стать 0:2, если бы вратарь не вытащил из девятки дальний выстрел Куао.
Биерет и Фати загружают камбек
Хозяева долго искали правильную высоту прессинга и плотность подбора вторых мячей — нашли на исходе получаса. Минамино выверяет подачу с правого фланга — Биерет в одно касание замыкает (1:1). Важный гол не только по счёту, но и по эмоции: команда перестаёт суетиться, начинает переносить атаки в ширину, а у «Меца» появляются первые трещины в позиционной обороне. Но в перерыве у Хюттера назревало решение покрупнее.
Сигнал прозвучал сразу после отдыха: на поле выходит Ансу Фати — и через сорок секунд кладёт первый для себя мяч в Лиге 1. Классический рывок в зону, одно касание и точный удар — 2:1, и «Луи II» возвращается к привычному гулу. Монегаски давят дальше: Аклиуш заставляет вратаря доставать мяч из-под перекладины, Диатта начинает вспахивать поле в своей зоне.
Ненужный пенальти и финиш на высоких оборотах
За уверенность хозяев расплачиваются… они сами. Минамино в пустяковом единоборстве хватает за майку Куао — эпизод вне мяча, но ВАР безжалостен: капитан гостей Готье Эн хладнокровно реализует пенальти.
И вот в этот момент проявился «новый» «Монако» — не растерянный, а злой и быстрый. Хюттер одновременно добавляет свежести (Иленихена в штрафной), команда поднимает обороты — и за последнюю четверть часа трижды проводит ювелирные атаки.
На 83-й Фати делает дубль: нырок во вратарскую и идеальный удар головой после эталонного кросса Крепена Диатта.
Ещё через 3 минуты — автогол Куао после навеса со стандарта: «Мец» просто не выдерживает темпа подач и добиваний.
И в самой концовке — жёсткая контратака с участием скамейки: Джордж Иленихена забивает свой первый гол в сезоне, ставит жирную точку — 5:2.
Идеи Хюттера сработали
У Ансу Фати неделя, которую он ждал почти два года: гол в Брюгге для восстановления веры, дубль в Монте-Карло — для статуса. Один мяч — про хищный инстинкт, второй — про тайминг и работу без мяча. Мика Биерет — важный «якорь» для 4-4-2: раннее равновесие, постоянные рывки в зону вратаря, которые растягивали линию «Меца». Крепин Диатта — тот самый «сервис», которого не хватало в Бельгии: кросс на 3:2 — почти из учебника.
«Мец» — не беззубый аутсайдер: у команды есть скорость в первом пасе (Сабали), вертикаль на Диалло и готовность бить по нервам фаворита. Но как только темп вырос до уровня «Луи II», глубины состава и устойчивости не хватило.
«Монако» берёт четвёртую победу в пяти турах и поднимается на вторую строчку, отставая от «ПСЖ» лишь по разнице мячей (и имея на игру больше). Важнее другое: после Брюгге команда не спряталась за оправданиями, а включила принципы — агрессию в дуэлях, ширину, скорость решений. «Мец» остаётся на дне таблицы без побед, но его первая часовая работа — подсказка конкурентам: если «Монако» сбить с ритма и перевести в борьбу «в узком коридоре», шанс появится. Проблема в том, что на дистанции этот «узкий коридор» хозяева сами раздвигают до размеров бульвара.