    Ансу Фати оживает на «Луи II»: «Монако» прибил «Мец» после шторма в Брюгге

    За болючее поражение в Лиге Чемпионов надо было оправдываться

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Монако Метц
    Через три дня после ужасных 1:4 в Брюгге у «Монако» был ровно один выход — сняться с ручника на домашнем стадионе и вернуть себе темп. Ади Хюттер не стал прятаться: оставил 4-4-2, дал место в основе Париcу Бруннеру рядом с Микой Биеретом, а по флангам — Аклиуш и Минамино.
    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Метц 5:2
    Голы: 0:1 Хабиб Диалло (13'), 1:1 Мика Биерет (29'), 2:1 Ансумане Фати (46'), 2:2 Готье Эн (пенальти) (67'), 3:2 Ансумане Фати (83'), 4:2 Коффи Куао (автогол) (86'), 5:2 Джордж Иленихена (90 + 3') Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе, Эрик Дайер, Тило Керер, Кассум Уаттара (Каю Энрике, 79'), Магнес Аклиуше, Ламин Камара, Такуми Минамино (Станис Идумбо-Музамбо, 79'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 68'), Парис Бруннер (Ансумане Фати, 46'), Aladji Bamba (Крепин Дьятта, 33') Метц: Бенжамен Стамбули (Георгий Цитаишвили, 90'), Терри Йегбе, Максим Колен, Коффи Куао (Morgan Bokele, 90'), Шейх Сабали, Жесси Деменге (Ismael Guerti, 75'), Фоде Балло-Туре (Альфа Амаду Туре, 75'), Жан-Филипп Гбамин, Хабиб Диалло, Готье Эн, Jonathan Fischer Предупреждение: Джордан Тезе (43')

    На бумаге всё обещало ранний навал на ворота гостей, на деле — уже на 13-й минуте «Мец» поймал монегасков в полупозиции, Хабиб Диалло уходит от Кёна и кладёт мяч в сетку, 0:1. И очень быстро могло стать 0:2, если бы вратарь не вытащил из девятки дальний выстрел Куао.

    Гол Хабиба Диалло
    gettyimages.com

    Биерет и Фати загружают камбек

    Хозяева долго искали правильную высоту прессинга и плотность подбора вторых мячей — нашли на исходе получаса. Минамино выверяет подачу с правого фланга — Биерет в одно касание замыкает (1:1). Важный гол не только по счёту, но и по эмоции: команда перестаёт суетиться, начинает переносить атаки в ширину, а у «Меца» появляются первые трещины в позиционной обороне. Но в перерыве у Хюттера назревало решение покрупнее.

    Биерет празднует гол
    gettyimages.com

    Сигнал прозвучал сразу после отдыха: на поле выходит Ансу Фати — и через сорок секунд кладёт первый для себя мяч в Лиге 1. Классический рывок в зону, одно касание и точный удар — 2:1, и «Луи II» возвращается к привычному гулу. Монегаски давят дальше: Аклиуш заставляет вратаря доставать мяч из-под перекладины, Диатта начинает вспахивать поле в своей зоне.

    Ансу Фати
    gettyimages.com

    Ненужный пенальти и финиш на высоких оборотах

    За уверенность хозяев расплачиваются… они сами. Минамино в пустяковом единоборстве хватает за майку Куао — эпизод вне мяча, но ВАР безжалостен: капитан гостей Готье Эн хладнокровно реализует пенальти.

    И вот в этот момент проявился «новый» «Монако» — не растерянный, а злой и быстрый. Хюттер одновременно добавляет свежести (Иленихена в штрафной), команда поднимает обороты — и за последнюю четверть часа трижды проводит ювелирные атаки.

    На 83-й Фати делает дубль: нырок во вратарскую и идеальный удар головой после эталонного кросса Крепена Диатта.

    Ещё через 3 минуты — автогол Куао после навеса со стандарта: «Мец» просто не выдерживает темпа подач и добиваний.

    И в самой концовке — жёсткая контратака с участием скамейки: Джордж Иленихена забивает свой первый гол в сезоне, ставит жирную точку — 5:2.

    Игроки Монако празднуют гол
    gettyimages.com

    Идеи Хюттера сработали

    У Ансу Фати неделя, которую он ждал почти два года: гол в Брюгге для восстановления веры, дубль в Монте-Карло — для статуса. Один мяч — про хищный инстинкт, второй — про тайминг и работу без мяча. Мика Биерет — важный «якорь» для 4-4-2: раннее равновесие, постоянные рывки в зону вратаря, которые растягивали линию «Меца». Крепин Диатта — тот самый «сервис», которого не хватало в Бельгии: кросс на 3:2 — почти из учебника.

    «Мец» — не беззубый аутсайдер: у команды есть скорость в первом пасе (Сабали), вертикаль на Диалло и готовность бить по нервам фаворита. Но как только темп вырос до уровня «Луи II», глубины состава и устойчивости не хватило.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Монако» берёт четвёртую победу в пяти турах и поднимается на вторую строчку, отставая от «ПСЖ» лишь по разнице мячей (и имея на игру больше). Важнее другое: после Брюгге команда не спряталась за оправданиями, а включила принципы — агрессию в дуэлях, ширину, скорость решений. «Мец» остаётся на дне таблицы без побед, но его первая часовая работа — подсказка конкурентам: если «Монако» сбить с ритма и перевести в борьбу «в узком коридоре», шанс появится. Проблема в том, что на дистанции этот «узкий коридор» хозяева сами раздвигают до размеров бульвара.

